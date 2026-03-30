Amazon.com, Inc. (AMZN) notiert am 25. März 2026 um 16:34 Uhr UTC bei 212,18 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 206,94–212,35 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung der Sitzung spiegelt ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren wider: Barclays-Analyst Ross Sandler berichtete über stärkere AWS-Wachstumsaussichten und erhöhte die AWS-Umsatzschätzungen für 2027, wobei das AWS-Wachstum im dritten Quartal 2026 nun auf 34 % prognostiziert wird (Investing.com, 23. März 2026); gleichzeitig fiel der Nasdaq am 24. März um 0,8 % und der US-Composite-PMI sank im März 2026 auf 51,4, den niedrigsten Stand seit 11 Monaten (Yahoo Finance, 24. März 2026), was zusätzlichen Druck auf Wachstumsaktien ausübte inmitten anhaltender Bedenken über die US-Handelspolitik und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Kosten von Amazons Drittanbietern; die Federal Reserve beließ ihren Zielzinssatz bei ihrer jüngsten Sitzung unverändert bei 3,50–3,75 %, wobei die neue Erklärung als eher restriktiv beschrieben wurde (S&P Global, 24. März 2026).

Amazon-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 25. März 2026 reichen die Amazon-Aktienprognosen von Drittanbietern von 250 bis 300 $, wobei die Mehrheit der aktiven Ratings bei Outperform oder Kaufen liegt. Die folgenden Ziele fassen institutionelle Bewertungen von Drittanbietern zusammen, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht wurden; sie stellen keine Anlageberatung dar.

Needham & Company (Kaufen, bestätigtes Kursziel)

Needham & Company bestätigt ein Kaufen-Rating und eine AMZN-Aktienprognose von 265 $, wobei Analystin Laura Martin ihre positive Haltung beibehält. Das Unternehmen nennt die AWS-Wiederbeschleunigung und KI-getriebene Workload-Nachfrage als Hauptstützen seiner 12-Monats-Perspektive (MarketBeat, 17. März 2026).

Wolfe Research (Outperform, reduziertes Kursziel)

Wolfe Research senkt sein 12-Monats-Kursziel für AMZN auf 250 $ von 255 $, behält aber ein Outperform-Rating bei. Die Kürzung folgt auf erhöhte kurzfristige Investitionsausgaben-Bedenken, wobei die Aktie bei etwa 205,37 $ bei einem Volumen von 62,4 Millionen Aktien handelte, etwa 21 % über dem durchschnittlichen Sitzungsvolumen (MarketScreener, 19. März 2026).

Barclays (Kaufen, AWS-getriebenes Kursziel)

Barclays bestätigt laut MarketScreener ein Kaufen-Rating für AMZN mit einem Kursziel von 300 $. Die Bank prognostiziert ein AWS-Umsatzwachstum von etwa 34 % im dritten Quartal 2026 und erhöht ihre AWS-Schätzungen für 2027 in Erwartung, dass die OpenAI-Partnerschaft die Position von AWS bei KI-Inference-Workloads stärken wird (MarketScreener, 23. März 2026).

MarketBeat (Konsensüberblick)

MarketBeat aggregiert aktive Analystenratings und verzeichnet einen Moderat-Kaufen-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 286,84 $, basierend auf 58 Analysten. Die Aufschlüsselung zeigt 53 Kaufen-Ratings, 1 Stark-Kaufen und 4 Halten-Ratings, ohne verzeichnete Verkaufen-Ratings (MarketBeat, 20. März 2026).

Über diese Quellen hinweg konvergieren Amazon-Aktienprognosen in einer Spanne von 250–300 $, wobei der Konsensdurchschnitt bei etwa 287 $ liegt; AWS-Wachstumsgeschwindigkeit und KI-Investitionsausgaben-Renditen sind die gemeinsamen analytischen Fäden, während das reduzierte Kursziel von Wolfe Research kurzfristige Margenbedenken am unteren Ende widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMZN-Aktienkurs notiert am 25. März 2026 um 16:34 Uhr UTC bei 212,18 $, innerhalb der Sitzungsspanne von 206,94–212,35 $ und knapp unter dem klassischen Pivot bei 217,45 $. Das Bild der gleitenden Durchschnitte ist gemischt: Die 10- und 30-Tage-Simple-Moving-Averages (SMAs) bei etwa 210 $ und 209 $ bleiben unter dem letzten Kurs, während der 20-Tage-SMA bei 211 $ knapp unter dem aktuellen Niveau liegt; darüber hinaus liegen die 50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 219 $/226 $/225 $ alle über dem Kurs, was darauf hindeutet, dass der breitere Trendkontext unter Druck bleibt, laut TradingView-Daten. Der Hull Moving Average (9) bei 207,91 $ signalisiert ein Kaufsignal, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Dynamik kürzlich von unter den aktuellen Niveaus nach oben gedreht hat.

Die Oszillator-Messwerte von TradingView sind überwiegend neutral: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 48,56 und befindet sich damit im mittleren Bereich ohne Richtungstendenz, während der Average Directional Index (14) bei 16,93 darauf hindeutet, dass dem Trend in beide Richtungen die Überzeugung fehlt. Der MACD-Level (12, 26) bei −1,97 registriert ein Kaufsignal, ebenso wie der Momentum-Wert (10) von −1,67, obwohl beide in leicht negativem absoluten Bereich bleiben.

Auf der Oberseite ist das klassische R1 bei 238,90 $ die erste Referenz über der aktuellen Spanne; ein Tagesschluss über dem Pivot bei 217,45 $ würde dieses Niveau in Sicht bringen. Auf der Unterseite hat sich der klassische Pivot-Punkt bei 217,45 $ von der aktuellen Position aus zu einem Überkopf-Widerstand gewandelt, wobei die erste Unterstützung bei S1 nahe 188,55 $ auf der klassischen Skala zu sehen ist; die 100-Tage-SMA-Schwelle bei 226,14 $ und der 200-Tage-SMA nahe 224,81 $ liegen beide über dem Kurs, was bedeutet, dass eine Erholung in Richtung dieser Niveaus erforderlich wäre, bevor eine längerfristige MA-Unterstützung ins Spiel kommt (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Amazon ging im Mai 1997 an der Nasdaq zu 18 $ pro Aktie an die Börse. AMZN schloss am 26. März 2024 bei 179,09 $, dem Ausgangspunkt dieses Zweijahresfensters.

Der AMZN-Aktienkurs bewegte sich im Frühjahr und Frühsommer 2024 weitgehend seitwärts und erreichte am 5. August 2024 inmitten eines breiteren Tech-Ausverkaufs ein kurzfristiges Tief von 162,86 $, bevor er sich bis zum Jahresende stetig erholte. AMZN schloss 2024 bei 219,85 $, etwa 23 % über dem März-Ausgangspunkt, wobei ein starker Q3-Gewinnbericht und beschleunigtes AWS-Wachstum die Bewegung unterstützten.

2025 verlief deutlich zweiseitig. Die Aktie kletterte am 3. November 2025 auf ein Allzeithoch von 253,46 $, getrieben von KI-Infrastruktur-Momentum und robusten Cloud-Ausgaben, bevor eine steile Umkehr folgte. Amazons Q4-2025-Gewinnbericht Anfang Februar 2026 enttäuschte bei den Gewinnaussichten, und AMZN stürzte in zwei Sitzungen um etwa 17 % ab und schloss am 5. Februar 2026 bei 198,14 $ – dem niedrigsten Stand seit April 2025, als zollgetriebene Ängste die Aktie bereits am 21. April 2025 auf 168,39 $ gedrückt hatten.

AMZN schloss am 25. März 2026 bei 212,26 $, etwa 6,3 % niedriger seit Jahresbeginn von der Eröffnung am 2. Januar 2026 bei 226,63 $, aber 5,8 % höher im Jahresvergleich und 18,5 % über dem Niveau von vor zwei Jahren.