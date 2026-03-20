Amazon.com, Inc. (AMZN) wird im frühen europäischen Handel am 18. März 2026 um 10:35 Uhr UTC bei 216,05 $ gehandelt, nach oben vom Schlusskurs der vorherigen Sitzung von 215,20 $, und innerhalb einer engen Intraday-Spanne von 210,18–216,32 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um AMZN wird durch mehrere gleichzeitige Entwicklungen gestützt. Amazon bestätigte die Einführung von Prime Video Ultra, eine Umbenennung seiner werbefreien Streaming-Stufe, und erhöht den monatlichen Preis von 2,99 $ auf 4,99 $, wirksam ab dem 10. April 2026, was laut Analysten die Abo-Einnahmen unterstützen könnte (9to5Mac, 13. März 2026). Separat wies CEO Andy Jassy im Januar darauf hin, dass Zölle beginnen, sich auf die Produktpreise auszuwirken, wodurch Kosten- und Margendynamiken im Fokus bleiben (Reuters, 20. Januar 2026). Auf makroökonomischer Ebene schließt das FOMC heute seine zweitägige Sitzung ab, wobei die Märkte mit nahezu sicherer Wahrscheinlichkeit eine Beibehaltung des Zinssatzes in der bestehenden Zielspanne von 3,50–3,75 % einpreisen (Business Insider, 17. März 2026), inmitten eines schwächeren Arbeitsmarktberichts für Februar, der einen Verlust von 92.000 Stellen und eine Arbeitslosenquote von 4,4 % zeigte. (Multibagg AI, 13. März 2026)

Amazon-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 18. März 2026 spiegeln Amazon-Aktienprognosen von Drittanbietern die anhaltende Debatte über die kurzfristige Absorption von Investitionsausgaben gegenüber dem längerfristigen Aufwärtspotenzial bei AWS und KI wider. Die folgenden Ziele fassen Broker- und Konsensansichten zusammen, die in diesem Zeitraum aktuell sind.

Wolfe Research (Zielerhöhung – Outperform)

Wolfe Research erhöht sein 12-Monats-Kursziel für AMZN auf 255 $ von 250 $ und behält ein Outperform-Rating bei. Die überarbeitete Zahl folgt auf Amazons Q4-2025-Ergebnisse, bei denen der Umsatz von 213,39 Mrd. $ die Konsensschätzung von 211,02 Mrd. $ übertraf, während der Gewinn je Aktie von 1,95 $ die Prognose von 1,97 $ um 0,02 $ knapp verfehlte (MarketBeat, 10. März 2026).

MarketBeat (aggregierter Broker-Konsens)

MarketBeat meldet eine durchschnittliche Konsens-AMZN-Aktienprognose für 12 Monate von 286,93 $, basierend auf 58 Analystenbewertungen, mit 53 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 1 starken Kaufempfehlung, ohne verzeichnete Verkaufsempfehlungen. Die Konsensbewertung liegt bei Moderate Buy, wobei die individuellen Ziele zwischen 195 $ und 315 $ liegen, was unterschiedliche Ansichten über das Tempo der KI-Kapitalrendite widerspiegelt (MarketBeat, 10. März 2026).

Wells Fargo (Zielanpassung – Overweight)

Wells Fargo passt sein AMZN-Kursziel geringfügig auf 304 $ von 305 $ an und behält ein Overweight-Rating bei. Die geringfügige Reduzierung spiegelt aktualisierte Margenannahmen wider, nachdem Amazon ein Investitionsprogramm von 200 Mrd. $ für 2026 angekündigt hat, während das Unternehmen eine konstruktive Sichtweise auf AWS- und Werbeeinnahmenwachstum beibehält (Yahoo Finance, 25. Februar 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens)

MarketScreener aggregiert die Berichterstattung von 67 Analysten und setzt das durchschnittliche 12-Monats-Ziel für AMZN auf 281,35 $ innerhalb einer Spanne von 175–360 $, mit einer mittleren Konsensbewertung von Kaufen. Die Streuung über diese Spanne hinweg spiegelt unterschiedliche Annahmen über den Zeitrahmen wider, in dem sich die AWS-KI-Infrastruktur in eine Margenausweitung umwandeln wird (MarketScreener, 17. März 2026).

Public.com (Analysten-Konsens-Tracker)

Public.com setzt das Analysten-Konsens-12-Monats-Kursziel für AMZN auf 282,23 $ mit einem Kauf-Konsens über die beitragende Analystenbasis hinweg. Die Zahl liegt weitgehend im Einklang mit anderen Aggregatoren, da wiederkehrende Referenzpunkte über Prognosen hinweg die AWS-Kapazitätserweiterung, die 50-Mrd.-$-Cloud-Partnerschaft zwischen Amazon und OpenAI sowie kurzfristige Zollkostenweitergabe-Dynamiken umfassen (Public.com, 16. März 2026).

Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Amazon-Aktienprognosen im Bereich von 255–304 $, mit gemeinsamen Verweisen auf Q4-2025-Ergebnisse, KI-Investitionsausgaben und AWS-Wachstum als primäre Modellierungsvariablen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMZN-Aktienkurs wird zum Stand vom 18. März 2026 um 10:35 Uhr UTC bei 216,05 $ gehandelt und hält sich innerhalb der Sitzungsspanne von 210,18–216,32 $. Der Kurs liegt über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster der 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 211 $ / 223 $ / 227 $ / 225 $, obwohl die 50-, 100- und 200-Tage-SMAs alle Verkaufssignale registrieren, was darauf hinweist, dass die Aktie unter ihren mittel- und längerfristigen Durchschnitten bleibt. Der 20-Tage-SMA bei 211 $ ist die nächstgelegene Unterstützung innerhalb dieses Clusters, wobei der Kurs derzeit darüber gehandelt wird.

Der 14-Tage-RSI steht bei 51,43, einem neutralen Wert, der keine klare Richtungstendenz anzeigt. Der ADX bei 19,30 liegt unter der Schwelle von 25, was mit einem Trend übereinstimmt, dem es an klar etablierter Dynamik in beide Richtungen fehlt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 238,90 $ der erste bedeutende Referenzpunkt; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 267,80 $ ins Visier nehmen. Das Niveau von 220 $ verdient ebenfalls Beachtung als nahegelegene runde Zahl innerhalb von 2 % des letzten Kurses.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 217,45 $ erste Unterstützung nahe den aktuellen Niveaus. Darunter stellt der 20-Tage-SMA nahe 211 $ die nächstgelegene gleitende Durchschnittsmarke dar; ein Tagesschluss unter diesem Niveau könnte den Weg zum S1-Pivot bei 188,55 $ öffnen, der weitgehend mit den Februar-Tiefstständen übereinstimmt (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)

AMZNs Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 175 $ und stieg dann stetig durch Frühjahr und Sommer, wobei er Anfang Juli 2024 die 200-$-Marke erreichte. Die Aktie erreichte am 3. November 2025 ein Zweijahreshoch von 259,06 $, unterstützt durch starke Q3-2025-Ergebnisse und breite Dynamik im Technologiesektor.

Nach Erreichen dieses Hochs geriet AMZN unter Druck, wobei die Volatilität Anfang 2026 inmitten breiterer tarifbezogener Marktsorgen und unternehmensspezifischer Kostenbelastungen zunahm. Die Aktie fiel dann nach den Q4-2025-Ergebnissen am 5. Februar 2026 auf ein Tief von 197,85 $, bevor sie sich stabilisierte und in den folgenden Wochen wieder über 200 $ stieg.

AMZN schloss am 18. März 2026 bei 216,25 $, etwa 12,5 % unter seinem November-2025-Höchststand. Damit liegt der Aktienkurs moderat unter seiner Eröffnung vom 1. Januar 2026 von 237,24 $, während er immer noch über dem Schlusskurs von 193,38 $ vom 18. März 2025 liegt.