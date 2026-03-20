Amazon Aktie Prognose: Prime Video UltraAmazon passt sein Prime Video-Angebot und die Preisgestaltung an, während tarifbedingte Kostenbelastungen im Fokus bleiben und die Märkte auch die jüngste Entscheidung der US-Notenbank beobachten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Amazon.com, Inc. (AMZN) wird im frühen europäischen Handel am 18. März 2026 um 10:35 Uhr UTC bei 216,05 $ gehandelt, nach oben vom Schlusskurs der vorherigen Sitzung von 215,20 $, und innerhalb einer engen Intraday-Spanne von 210,18–216,32 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um AMZN wird durch mehrere gleichzeitige Entwicklungen gestützt. Amazon bestätigte die Einführung von Prime Video Ultra, eine Umbenennung seiner werbefreien Streaming-Stufe, und erhöht den monatlichen Preis von 2,99 $ auf 4,99 $, wirksam ab dem 10. April 2026, was laut Analysten die Abo-Einnahmen unterstützen könnte (9to5Mac, 13. März 2026). Separat wies CEO Andy Jassy im Januar darauf hin, dass Zölle beginnen, sich auf die Produktpreise auszuwirken, wodurch Kosten- und Margendynamiken im Fokus bleiben (Reuters, 20. Januar 2026). Auf makroökonomischer Ebene schließt das FOMC heute seine zweitägige Sitzung ab, wobei die Märkte mit nahezu sicherer Wahrscheinlichkeit eine Beibehaltung des Zinssatzes in der bestehenden Zielspanne von 3,50–3,75 % einpreisen (Business Insider, 17. März 2026), inmitten eines schwächeren Arbeitsmarktberichts für Februar, der einen Verlust von 92.000 Stellen und eine Arbeitslosenquote von 4,4 % zeigte. (Multibagg AI, 13. März 2026)
Amazon-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 18. März 2026 spiegeln Amazon-Aktienprognosen von Drittanbietern die anhaltende Debatte über die kurzfristige Absorption von Investitionsausgaben gegenüber dem längerfristigen Aufwärtspotenzial bei AWS und KI wider. Die folgenden Ziele fassen Broker- und Konsensansichten zusammen, die in diesem Zeitraum aktuell sind.
Wolfe Research (Zielerhöhung – Outperform)
Wolfe Research erhöht sein 12-Monats-Kursziel für AMZN auf 255 $ von 250 $ und behält ein Outperform-Rating bei. Die überarbeitete Zahl folgt auf Amazons Q4-2025-Ergebnisse, bei denen der Umsatz von 213,39 Mrd. $ die Konsensschätzung von 211,02 Mrd. $ übertraf, während der Gewinn je Aktie von 1,95 $ die Prognose von 1,97 $ um 0,02 $ knapp verfehlte (MarketBeat, 10. März 2026).
MarketBeat (aggregierter Broker-Konsens)
MarketBeat meldet eine durchschnittliche Konsens-AMZN-Aktienprognose für 12 Monate von 286,93 $, basierend auf 58 Analystenbewertungen, mit 53 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 1 starken Kaufempfehlung, ohne verzeichnete Verkaufsempfehlungen. Die Konsensbewertung liegt bei Moderate Buy, wobei die individuellen Ziele zwischen 195 $ und 315 $ liegen, was unterschiedliche Ansichten über das Tempo der KI-Kapitalrendite widerspiegelt (MarketBeat, 10. März 2026).
Wells Fargo (Zielanpassung – Overweight)
Wells Fargo passt sein AMZN-Kursziel geringfügig auf 304 $ von 305 $ an und behält ein Overweight-Rating bei. Die geringfügige Reduzierung spiegelt aktualisierte Margenannahmen wider, nachdem Amazon ein Investitionsprogramm von 200 Mrd. $ für 2026 angekündigt hat, während das Unternehmen eine konstruktive Sichtweise auf AWS- und Werbeeinnahmenwachstum beibehält (Yahoo Finance, 25. Februar 2026).
MarketScreener (Broker-Konsens)
MarketScreener aggregiert die Berichterstattung von 67 Analysten und setzt das durchschnittliche 12-Monats-Ziel für AMZN auf 281,35 $ innerhalb einer Spanne von 175–360 $, mit einer mittleren Konsensbewertung von Kaufen. Die Streuung über diese Spanne hinweg spiegelt unterschiedliche Annahmen über den Zeitrahmen wider, in dem sich die AWS-KI-Infrastruktur in eine Margenausweitung umwandeln wird (MarketScreener, 17. März 2026).
Public.com (Analysten-Konsens-Tracker)
Public.com setzt das Analysten-Konsens-12-Monats-Kursziel für AMZN auf 282,23 $ mit einem Kauf-Konsens über die beitragende Analystenbasis hinweg. Die Zahl liegt weitgehend im Einklang mit anderen Aggregatoren, da wiederkehrende Referenzpunkte über Prognosen hinweg die AWS-Kapazitätserweiterung, die 50-Mrd.-$-Cloud-Partnerschaft zwischen Amazon und OpenAI sowie kurzfristige Zollkostenweitergabe-Dynamiken umfassen (Public.com, 16. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der AMZN-Aktienkurs wird zum Stand vom 18. März 2026 um 10:35 Uhr UTC bei 216,05 $ gehandelt und hält sich innerhalb der Sitzungsspanne von 210,18–216,32 $. Der Kurs liegt über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster der 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 211 $ / 223 $ / 227 $ / 225 $, obwohl die 50-, 100- und 200-Tage-SMAs alle Verkaufssignale registrieren, was darauf hinweist, dass die Aktie unter ihren mittel- und längerfristigen Durchschnitten bleibt. Der 20-Tage-SMA bei 211 $ ist die nächstgelegene Unterstützung innerhalb dieses Clusters, wobei der Kurs derzeit darüber gehandelt wird.
Der 14-Tage-RSI steht bei 51,43, einem neutralen Wert, der keine klare Richtungstendenz anzeigt. Der ADX bei 19,30 liegt unter der Schwelle von 25, was mit einem Trend übereinstimmt, dem es an klar etablierter Dynamik in beide Richtungen fehlt.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 238,90 $ der erste bedeutende Referenzpunkt; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 267,80 $ ins Visier nehmen. Das Niveau von 220 $ verdient ebenfalls Beachtung als nahegelegene runde Zahl innerhalb von 2 % des letzten Kurses.
Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 217,45 $ erste Unterstützung nahe den aktuellen Niveaus. Darunter stellt der 20-Tage-SMA nahe 211 $ die nächstgelegene gleitende Durchschnittsmarke dar; ein Tagesschluss unter diesem Niveau könnte den Weg zum S1-Pivot bei 188,55 $ öffnen, der weitgehend mit den Februar-Tiefstständen übereinstimmt (TradingView, 18. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)
AMZNs Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 175 $ und stieg dann stetig durch Frühjahr und Sommer, wobei er Anfang Juli 2024 die 200-$-Marke erreichte. Die Aktie erreichte am 3. November 2025 ein Zweijahreshoch von 259,06 $, unterstützt durch starke Q3-2025-Ergebnisse und breite Dynamik im Technologiesektor.
Nach Erreichen dieses Hochs geriet AMZN unter Druck, wobei die Volatilität Anfang 2026 inmitten breiterer tarifbezogener Marktsorgen und unternehmensspezifischer Kostenbelastungen zunahm. Die Aktie fiel dann nach den Q4-2025-Ergebnissen am 5. Februar 2026 auf ein Tief von 197,85 $, bevor sie sich stabilisierte und in den folgenden Wochen wieder über 200 $ stieg.
AMZN schloss am 18. März 2026 bei 216,25 $, etwa 12,5 % unter seinem November-2025-Höchststand. Damit liegt der Aktienkurs moderat unter seiner Eröffnung vom 1. Januar 2026 von 237,24 $, während er immer noch über dem Schlusskurs von 193,38 $ vom 18. März 2025 liegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Amazon (AMZN): Capital.com-Analysteneinschätzung
Der AMZN-Aktienkurs von Amazon hat zwei turbulente Jahre durchlaufen und sich von Mitte 170 $ Anfang 2024 auf ein Allzeithoch von 259,06 $ im November 2025 bewegt, bevor er im April 2025 inmitten breiter tarifgetriebener Marktvolatilität scharf auf ein Tief von 160,50 $ zurückfiel. Die Erholung seitdem war bemerkenswert, wobei AMZN zum Stand vom 18. März 2026 wieder über 216 $ gehandelt wird. Eine zentrale Säule dieser Erholungserzählung ist AWS, wo CEO Andy Jassy im März 2026 erklärte, dass die KI-Entwicklung den jährlichen AWS-Umsatz bis 2036 auf 600 Mrd. $ steigern könnte, von 128,7 Mrd. $ im Jahr 2025. Allerdings sind Projektionen dieser Größenordnung mit erheblicher Unsicherheit behaftet und hängen von einer anhaltenden Unternehmens-KI-Adoption ab, die den Wettbewerb mit Azure und Google Cloud übertrifft.
Auf der anderen Seite der Bilanz steht Amazons Einzelhandelsgeschäft vor einem komplexeren Hintergrund. CEO Jassy räumte im Januar 2026 in Davos ein, dass Zölle der Trump-Administration sich auf die Produktpreise auswirken, wobei einige Drittanbieter Kosten an Verbraucher weitergeben und andere sie absorbieren. Während die Verbraucherausgaben bisher relativ widerstandsfähig geblieben sind, könnte jede Abschwächung der diskretionären Nachfrage oder eine weitere Zolleskalation die Einzelhandelsmargen belasten. Währenddessen unterstützt das für 2026 geplante Investitionsprogramm von 200 Mrd. $ die langfristige Cloud-Kapazität, belastet aber auch den kurzfristigen freien Cashflow – ein Faktor, der sich darin widerspiegelt, dass mehrere Broker ihre Kursziele im Februar 2026 senkten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Capital.com-Kundenstimmung für Amazon-CFDs
Zum Stand vom 18. März 2026 ist die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Amazon-CFDs in Richtung Long verzerrt: 95,9 % Käufer vs. 4,1 % Verkäufer, wodurch Käufer um 91,8 Prozentpunkte voraus sind und die Stimmung fest in stark kaufendem, einseitigem Territorium liegt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Amazon 2026
- AMZN wird zum Stand vom 18. März 2026 um 10:35 Uhr UTC bei 216,05 $ gehandelt, nach einer Erholung von einem Zweijahrestief von 160,50 $ im April 2025 und bleibt deutlich unter dem November-2025-Höchststand von 259,06 $.
- Kurzfristige gleitende Durchschnitte (20-Tage-SMA bei etwa 211 $) deuten auf kurzfristige Unterstützung hin, während die 50-, 100- und 200-Tage-SMAs alle über dem aktuellen Kurs liegen und Verkaufssignale registrieren; der 14-Tage-RSI zeigt einen neutralen Wert von 51,43.
- Zu den wichtigsten Treibern gehört die AWS-KI-Expansion, wobei CEO Andy Jassy Umsätze von bis zu 600 Mrd. $ bis 2036 prognostiziert, ausgeglichen durch eine Investitionsverpflichtung von 200 Mrd. $ für 2026, die den kurzfristigen freien Cashflow belastet.
- Die Zollweitergabe bleibt ein Beobachtungspunkt, wobei Jassy im Januar 2026 in Davos einräumte, dass US-Importzölle sich auf die Produktpreise über Amazons Einzelhandelsmarktplatz auswirken.
- Amazon führte im März 2026 Prime Video Ultra ein und erhöhte den Preis für das werbefreie Streaming-Add-on von 2,99 $ auf 4,99 $; Analysten verweisen auf potenzielles Aufwärtspotenzial bei Abo-Einnahmen neben dem Risiko schwächerer Nachfrage, falls sich Kunden als preissensibel erweisen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wem gehören die meisten Amazon-Aktien?
Amazon-Gründer Jeff Bezos bleibt der größte Einzelaktionär des Unternehmens, obwohl sein Anteil im Laufe der Zeit gesunken ist, da er Aktien verkauft und seine Beteiligungen diversifiziert hat. Zu den weiteren großen Inhabern gehören große institutionelle Investoren wie Vanguard und BlackRock, die Amazon-Aktien über Fonds und Vermögensverwaltungsprodukte halten. Die Eigentumsverhältnisse können sich im Laufe der Zeit ändern, daher prüfen Anleger in der Regel die neuesten Unternehmensunterlagen oder Marktdatenquellen für die aktuellste Aufschlüsselung.
Was ist die 5-Jahres-Amazon-Aktienkursprognose?
Es gibt keine einheitliche Fünfjahres-AMZN-Aktienprognose, da langfristige Projektionen zwischen Analysten stark variieren und von Annahmen über AWS-Wachstum, KI-Monetarisierung, Einzelhandelsmargen, Investitionsausgaben und den breiteren wirtschaftlichen Hintergrund abhängen. Längerfristige Prognosen sind auch von Natur aus unsicher, da sich Unternehmensleistung, Wettbewerb, Regulierung und Verbrauchernachfrage alle im Laufe der Zeit ändern können. Aus diesem Grund sollten Prognosen am besten als externe Meinungen und nicht als verlässliche Indikatoren für die zukünftige Aktienkursentwicklung behandelt werden.
Ist Amazon eine gute Aktie zum Kauf?
Ob Amazon eine gute Aktie zum Kauf ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikobereitschaft, dem Zeithorizont und der Einschätzung der Unternehmensaussichten ab. Einige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf Amazons Engagement in Cloud Computing, Werbung und KI, während andere der Bewertung, dem Margendruck und tarifbezogenen Kosten mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie bei jeder Aktie umfassen die Aussichten sowohl Chancen als auch Risiken, daher ist es wichtig, das Geschäft und die Marktbedingungen sorgfältig zu bewerten, anstatt sich auf eine einzelne Sichtweise zu verlassen.
Könnte die Amazon-Aktie steigen oder fallen?
Der Aktienkurs von Amazon könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig von unternehmensspezifischen Entwicklungen und breiteren Marktbedingungen. Faktoren, die die Aktie beeinflussen können, umfassen die AWS-Performance, KI-bezogene Investitionsrenditen, Einzelhandelsnachfrage, Betriebsmargen, Zolleffekte und Zinserwartungen. Technische Faktoren und die allgemeine Stimmung können auch kurzfristige Kursbewegungen beeinflussen. Da sich diese Treiber schnell ändern können, sind Aktienkursbewegungen unsicher, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Sollte ich in Amazon-Aktien investieren?
Die Entscheidung, ob man in Amazon-Aktien investiert, ist eine persönliche Entscheidung und nichts, was ein allgemeiner Marktleitfaden für jeden Anleger beantworten kann. Sie hängt von Faktoren wie finanziellen Zielen, Anlagehorizont, Gesamtportfolio-Engagement und Risikobereitschaft ab. Amazon mag für diejenigen attraktiv sein, die ein Engagement in US-Technologie mit großer Marktkapitalisierung suchen, aber die Aktie birgt auch unternehmensspezifische und Marktrisiken. Jeder, der eine Investition in Betracht zieht, sollte seine eigenen Umstände prüfen und gegebenenfalls unabhängige Finanzberatung einholen.
Kann ich Amazon-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Amazon-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Marge gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikobereitschaft bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.