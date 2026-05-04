Alphabet Inc (GOOG) wird zum Stand von 12:12 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 346,44 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 345,29–349,99 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung am Mittwoch spiegelt eine vorsichtige Stimmung vor der Veröffentlichung der Q1 2026-Ergebnisse von Alphabet wider, die nach US-Börsenschluss angesetzt ist. Die Konsenserwartungen für den Umsatz liegen laut Visible Alpha-Daten bei etwa 106,90 Milliarden $ und der Gewinn je Aktie bei rund 2,73 $. Die Anleger konzentrieren sich auf das Wachstum von Google Cloud, Updates zum Gemini-KI-Modell und das Investitionsausgabenprogramm 2026 des Unternehmens, das mit 175 bis 185 Milliarden $ veranschlagt ist (S&P Global, 27. April 2026). Der breitere Kontext umfasst auch eine intensive Nasdaq-Berichtssaison, wobei Microsoft, Amazon und Meta am selben Tag berichten (Business Insider, 29. April 2026), während Alphabet mit einer vorgeschlagenen digitalen Umsatzsteuer von 2,25 % durch australische Regulierungsbehörden konfrontiert ist, die auf große Plattformen wie Google abzielt (Benzinga, 29. April 2026).

Alphabet-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Ergebnisse nahen

Zum Stand vom 29. April 2026 spiegeln Alphabet-Aktienprognosen von Drittanbietern für 2026–2030 eine weitgehend konstruktive Stimmung wider. Broker-Kommentare konzentrieren sich weiterhin auf die Beschleunigung von Google Cloud, die Monetarisierung generativer KI durch Gemini und die Widerstandsfähigkeit der Werbeeinnahmen aus der Suche.

Public.com (Konsens-Momentaufnahme)

Public.com aggregiert Bewertungen von acht Analysten, die GOOG abdecken, und zeigt eine Konsens-Kaufempfehlung mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 354,38 $. Die Aufschlüsselung zeigt 50 % starker Kauf, 38 % Kauf und 13 % Halten. Die Schätzung spiegelt Erwartungen von 15,9 % Umsatzwachstum bei der Suche im Jahresvergleich und 43,5 % Cloud-Umsatzwachstum im Q1 2026 wider (Public.com, 28. April 2026).

MarketBeat (Konsens-Übersicht)

MarketBeat aggregiert Daten von 39 Analysten zu GOOG und verzeichnet eine Konsens-Kaufempfehlung mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 351,73 $. Die Spanne reicht von einem Tiefstwert von 220 $ bis zu einem Höchstwert von 420 $. Diese breite Streuung spiegelt unterschiedliche Ansichten über das Tempo der KI-getriebenen Cloud-Expansion und Alphabets Exposition gegenüber den Compliance-Kosten des EU-Digital Markets Act wider (MarketBeat, 27. April 2026).

TD Cowen (Analystennotiz)

Investing.com berichtet, dass TD Cowen sein GOOG-Kursziel von 365 $ auf 375 $ angehoben und eine Kaufempfehlung beibehalten hat. Die Revision verweist auf eine erwartete Beschleunigung des Google Cloud-Umsatzes auf 50 % Wachstum im Jahresvergleich im Q1 2026 und anhaltende Stärke bei der Suche. Alphabet-Aktien wurden auch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,3x ohne Berücksichtigung von Bargeld auf Basis der 2026-Schätzungen des Unternehmens genannt (Investing.com, 16. April 2026).

Mizuho, DBS Bank (zwei Broker-Kursziele)

Mizuho hebt sein GOOG-Kursziel auf 420 $ an und behält eine Outperform-Bewertung bei. Mizuho prognostiziert, dass die Google Cloud-Einnahmen bis 2027 149 Milliarden $ erreichen könnten, unterstützt durch die Anthropic-Partnerschaft und eine verfeinerte Backlog-Analyse. Die DBS Bank hob ihr Kursziel separat von 360 $ auf 400 $ an, behielt eine Kaufempfehlung bei und verwies auf ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 18,75 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs (MarketBeat, 17. April 2026).

Fazit: Über diese Alphabet-Aktienprognosen hinweg reichen die Kursziele für GOOG von 220 $ bis 420 $. In diesen Prognosen bleiben KI-getriebenes Cloud-Wachstum und Gemini-Monetarisierung die am häufigsten genannten Treiber des Aufwärtspotenzials.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alphabet Q1 2026-Ergebnisse

Alphabet wird am 29. April 2026 nach US-Börsenschluss die Q1 2026-Finanzergebnisse veröffentlichen, wobei die vierteljährliche Telefonkonferenz für 16:30 Uhr ET angesetzt ist (Alphabet IR, 7. April 2026).

Zu den wichtigsten Bereichen der Managementkommentare, die Analysten beobachten, gehören die Staffelung des Investitionsausgabenprogramms von 175 bis 185 Milliarden $ für das Geschäftsjahr 2026, Kennzahlen zur Gemini-KI-Akzeptanz und die Frage, ob der Q1-Gewinn je Aktie die durch den Konsens vor den Ergebnissen implizierte Gewinnwachstumstrajektorie aufrechterhalten kann. Der Wall-Street-Konsens, wie von Visible Alpha zusammengestellt, setzt den Q1 2026-Gesamtumsatz bei etwa 106,90 Milliarden $ an, gegenüber 101,50 Milliarden $ zu Beginn des Prognosezyklus, mit einem Konsens-Gewinn je Aktie von 2,73 $; die Aufwärtsrevisionen spiegeln höhere Margenerwartungen bei Google Cloud wider, die in den Analystenmodellen zwischen 11,6 % und 34 % liegen (S&P Global, 27. April 2026).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

GOOG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der GOOG-Aktienkurs wird zum Stand von 12:12 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 346,44 $ gehandelt und liegt deutlich über seinem wichtigen gleitenden Durchschnittscluster, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 323 $ / 310 $ / 316 $ / 278 $ liegen. Der Kurs bleibt komfortabel über allen vier Niveaus, und die 20-über-50-Ausrichtung bleibt intakt (TradingView, 29. April 2026). Der Hull-Moving-Average (9) bei 347,63 $ liegt knapp über der aktuellen Notierung, während der 10-Tage-SMA bei 338,63 $ die nächste kurzfristige Referenz darunter bietet.

Die Dynamik erscheint überdehnt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 71,34, einem Niveau, das die Oszillatordaten von TradingView über der konventionellen Überkauft-Schwelle von 70 platzieren, was darauf hindeutet, dass der jüngste Anstieg stark war. Der durchschnittliche Richtungsindex bei 31,99 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, konsistent mit der Richtungsstruktur, die über den gleitenden Durchschnitts-Stack sichtbar ist.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 308,11 $ bereits überschritten. Der R2-Pivot bei 329,36 $ liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, sodass das R3-Niveau bei 368,89 $ als nächster klassischer Pivot nach oben übrig bleibt. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt bei 289,82 $ die erste strukturelle Referenz dar, gefolgt vom 100-Tage-SMA nahe 316 $ als nächstgelegenem gleitenden Durchschnitts-Unterstützungsbereich. Ein Rückgang durch diese Zone würde den S1-Pivot bei 268,57 $ in Betracht ziehen (TradingView, 29. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Alphabet-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der GOOG-Aktienkurs begann 2025 mit einem Handel nahe 190 $, nachdem er 2024 am 31. Dezember bei 191,04 $ geschlossen hatte. Die Aktie bewegte sich Anfang 2025 höher und erreichte im Januar die 200-$-Marke, bevor sie Anfang Februar nach den Q4 2024-Ergebnissen bei etwa 211 $ ihren Höhepunkt erreichte, als Alphabet laut Forbes einen Jahresumsatz von über 400 Milliarden $ meldete.

Diese Bewegung erwies sich als schwer aufrechtzuerhalten. GOOG fiel im Frühjahr 2025 stark und erreichte am 9. April 2025 mit 144,35 $ den niedrigsten Punkt im Zweijahreszeitraum, da die breitere Marktvolatilität inmitten von US-Zollbedenken und makroökonomischer Unsicherheit zunahm. Die Aktie erholte sich dann über den Sommer, kletterte bis Ende Oktober wieder über 250 $ und bewegte sich Anfang November wieder über 300 $.

GOOG beendete 2025 bei 313,93 $, ein Plus von etwa 64 % über das Jahr. Die Dynamik setzte sich 2026 fort, wobei der Aktienkurs Mitte Januar über 340 $ stieg, bevor er im Februar in Richtung 310 $ zurückging. Ein stärkerer Rückgang folgte Ende März und brachte die Aktie am 30. März auf ein 2026-Tief von 271,57 $. Bis zum 29. April 2026 hatte sich GOOG auf einen Schlusskurs von 346,13 $ erholt.