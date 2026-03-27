RENK Group AG (R3NK) notiert zum Stand von 15:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 51,17 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 49,54–53,40 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung spiegelt mehrere zusammenlaufende Faktoren wider. RENKs Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, veröffentlicht am 5. März 2026, zeigten einen Rekordumsatz von 1,37 Mrd. € (+19,8 % im Jahresvergleich) und ein bereinigtes EBIT von 230 Mio. € (+21,7 % im Jahresvergleich), wobei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € und ein bereinigtes EBIT von 255–285 Mio. € vorsieht, so die offizielle Meldung des Unternehmens (RENK, 5. März 2026). Auch die breitere Sektorstimmung bleibt relevant: Der genehmigte deutsche Verteidigungshaushalt 2026 beläuft sich auf insgesamt rund 108,2 Mrd. €, einschließlich eines Sondervermögens von 25,5 Mrd. €, dem größten in der Geschichte der Bundesrepublik (The New York Times, 3. März 2026). Unterdessen berichtete Bloomberg am 17. März 2026, dass europäische Rüstungsaktien allgemein stagnierten, während Anleger abwägten, ob das Gewinnwachstum erhöhte Bewertungen rechtfertige – eine Dynamik, die möglicherweise zum aktuellen Abschlag von R3NK gegenüber seinen Höchstständen von 2025 beiträgt (Bloomberg, 17. März 2026).

Renk-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Renk-Aktienprognosen von Drittanbietern eine überwiegend konstruktive Haltung der beobachtenden Broker wider, geprägt von den Rekordergebnissen des Geschäftsjahres 2025, einem Auftragsbestand von 6,68 Mrd. € und struktureller Nachfrage durch die europäische Wiederaufrüstung. Die folgenden Zusammenfassungen präsentieren unabhängige Drittanbieteransichten, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht oder bestätigt wurden.

Jefferies (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bestätigt ein Buy-Rating und behält ihre R3NK-Aktienprognose von 75 € bei, während die Kurskonsolidierung des Unternehmens nach den Ergebnissen anhält. Die positive Einschätzung der Bank basiert auf der mehrjährigen Auftragssichtbarkeit des Unternehmens und dem anhaltenden Tempo der europäischen Rüstungsbeschaffung (MarketScreener, 5. März 2026).

J.P. Morgan (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)

J.P. Morgan-Analyst David Perry bestätigt ein Buy-Rating für R3NK mit einem Kursziel von 75 €. Perrys Kaufthese gründet auf RENKs struktureller Positionierung innerhalb der europäischen Rüstungslieferkette, wobei die Bank die Kursschwäche nach den Ergebnissen als vorübergehende Entwicklung und nicht als Änderung des grundlegenden Investment Case betrachtet (MarketScreener, 10. März 2026).

Berenberg (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)

Berenberg-Analyst George McWhirter bestätigt ein Buy-Rating für R3NK, wobei das 12-Monats-Kursziel der Bank von 76 € als höchste individuelle Brokerschätzung innerhalb der 14-Analysten-Coverage-Gruppe zum Stand Mitte März 2026 bestätigt wird. Die Bestätigung folgt auf Berenbergs frühere Zielreduzierung von 84 € auf 76 € Anfang Februar, wobei McWhirter diese Neukalibrierung als abgeschlossen betrachtet und das aktuelle Ziel als Reflektion aktualisierter Diskontierungs- und Rentabilitätsannahmen ansieht (MarketScreener, 11. März 2026).

Stockopedia (Konsensus-Momentaufnahme, 11. März)

Stockopedia verzeichnet ein Konsensus-Analystenkursziel von 68 € für R3NK, basierend auf dem aktiven Coverage-Panel. Die Zahl liegt innerhalb der breiteren Spanne von 53–76 €, die im benannten Broker-Universum sichtbar ist, wobei der Mittelpunkt durch Buy-Side- und Sell-Side-Modelle verankert wird, die RENKs EBIT-Prognose 2026 von 255–285 Mio. € als primäre Gewinnreferenz einbeziehen (Stockopedia, 11. März 2026).

MarketScreener (14-Analysten-Live-Konsensus, März 2026)

MarketScreener aggregiert einen 14-Analysten-Konsensus für R3NK mit einem durchschnittlichen Buy-Rating, einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 68,46 € und einer Spanne von 53–76 €. Das Panel umfasst J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies, BNP Paribas, Citigroup, Kepler Cheuvreux, MP Capital Markets und MWB Research, wobei MWB Research die untere Schätzung von 53 € und Berenberg die obere von 76 € hält (MarketScreener, 24. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Renk-Aktienprognosen von 53–76 €, wobei der Konsensus-Durchschnitt bei etwa 68–68,46 € verankert ist. Alle drei benannten Broker, die Mitte März bestätigt haben, führen Buy-Ratings, was darauf hindeutet, dass der Rückgang nach den Ergebnissen in diesem Zeitfenster noch keine breite Neubewertung des Investment Case ausgelöst hat.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der R3NK-Aktienkurs notiert zum Stand von 15:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 51,17 € und liegt damit unterhalb des gesamten gleitenden Durchschnitts-Stacks, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 55 € / 57 € / 57 € / 63 € geclustert sind. Jeder SMA und EMA vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt registriert ein Verkaufssignal in der TradingView-Zusammenfassung, was eine anhaltende Periode der Kursunterperformance im Vergleich zu diesen Durchschnitten widerspiegelt.

Die Momentum-Indikatoren bestätigen das bärische Bild der gleitenden Durchschnitte. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 37,17 und befindet sich damit in einem neutral-bis-schwachen Bereich statt in bestätigtem überverkauftem Terrain, was dennoch auf begrenzten Kaufdruck hindeutet. Der MACD (12, 26) liegt bei −1,30, ebenfalls ein Verkaufssignal laut TradingView-Daten. Der Average Directional Index bei 16,35 zeigt an, dass kein klar etablierter Trend in beide Richtungen vorliegt, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Auf der Oberseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 55,90 € die erste bedeutende Widerstandsreferenz von den aktuellen Niveaus dar. Ein Tagesschluss über dieser Marke würde R1 bei 62,69 € in Sicht bringen. Jenseits von R1 liegt R2 bei 68,45 €, was weitgehend mit der von beobachtenden Analysten genannten Multi-Broker-Konsensus-Kurszielspanne übereinstimmt.

Auf der Unterseite ist das klassische S1 bei 50,14 € die nächste Unterstützungsreferenz unter dem zuletzt gehandelten Kurs von 51,17 €, wobei S2 bei 43,35 € das nächste bemerkenswerte Niveau darstellt, sollte S1 nachgeben. Der Hull Moving Average (9-Tage) liegt bei 50,99 €, ebenfalls mit einem Verkaufssignal, und liegt knapp unter dem aktuellen Kurs, was ein kurzfristiges Niveau darstellt, das die Kursentwicklung eng testet (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Renk-Aktienkursverlauf (2024–2026)

RENK Group (R3NK) wurde im Februar 2024 im Rahmen einer Teilprivatisierung durch Triton, die Private-Equity-Firma, an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktie zog schnell Aufmerksamkeit auf sich als reines europäisches Rüstungsunternehmen vor dem Hintergrund steigender NATO-Ausgabenerwartungen.

Der R3NK-Aktienkurs stieg bis Mitte 2025 stetig an und notierte am 11. Juli 2025 bei etwa 71,81 €, bevor er im Herbst stark beschleunigte. Die Aktie erreichte am 6. Oktober 2025 ein Intraday-Hoch von 90,37 €, das bis heute ihren Rekordstand darstellt, da das Anlegerinteresse an europäischer Wiederaufrüstung und einem Rekordauftragsbestand die Nachfrage stützte. Sie schloss nahe diesem Niveau bei 88,95 € am 3. Oktober 2025.

Es folgte eine Umkehr. R3NK rutschte im November und Dezember 2025 zurück und beendete das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 54,08 €, etwa 39 % unter dem Oktober-Höchststand. Die Aktie eröffnete 2026 am 2. Januar bei 54,55 € und schloss diese Sitzung bei 55,56 €, bevor sie Mitte Januar kurzzeitig in die mittleren 60er-Euro-Bereiche zurückkehrte, bedingt durch erneutes Interesse am Verteidigungssektor.

R3NK schloss am 24. März 2026 bei 51,19 € und lag damit etwa 7,9 % im Minus seit Jahresbeginn gegenüber dem Schlusskurs vom 2. Januar und rund 43,4 % unter dem Rekord-Intraday-Hoch vom Oktober 2025 von 90,37 €.