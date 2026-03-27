Renk Aktie Prognose: Geschäftsjahr 2025-Ergebnisse, BewertungsdruckRENK dessen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 Rekordumsätze und -gewinne zeigten, während die Aktien unter dem Höchststand vom Oktober 2025 verbleiben, bedingt durch breiteren Bewertungsdruck. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
RENK Group AG (R3NK) notiert zum Stand von 15:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 51,17 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 49,54–53,40 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung spiegelt mehrere zusammenlaufende Faktoren wider. RENKs Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, veröffentlicht am 5. März 2026, zeigten einen Rekordumsatz von 1,37 Mrd. € (+19,8 % im Jahresvergleich) und ein bereinigtes EBIT von 230 Mio. € (+21,7 % im Jahresvergleich), wobei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € und ein bereinigtes EBIT von 255–285 Mio. € vorsieht, so die offizielle Meldung des Unternehmens (RENK, 5. März 2026). Auch die breitere Sektorstimmung bleibt relevant: Der genehmigte deutsche Verteidigungshaushalt 2026 beläuft sich auf insgesamt rund 108,2 Mrd. €, einschließlich eines Sondervermögens von 25,5 Mrd. €, dem größten in der Geschichte der Bundesrepublik (The New York Times, 3. März 2026). Unterdessen berichtete Bloomberg am 17. März 2026, dass europäische Rüstungsaktien allgemein stagnierten, während Anleger abwägten, ob das Gewinnwachstum erhöhte Bewertungen rechtfertige – eine Dynamik, die möglicherweise zum aktuellen Abschlag von R3NK gegenüber seinen Höchstständen von 2025 beiträgt (Bloomberg, 17. März 2026).
Renk-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Renk-Aktienprognosen von Drittanbietern eine überwiegend konstruktive Haltung der beobachtenden Broker wider, geprägt von den Rekordergebnissen des Geschäftsjahres 2025, einem Auftragsbestand von 6,68 Mrd. € und struktureller Nachfrage durch die europäische Wiederaufrüstung. Die folgenden Zusammenfassungen präsentieren unabhängige Drittanbieteransichten, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht oder bestätigt wurden.
Jefferies (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)
Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bestätigt ein Buy-Rating und behält ihre R3NK-Aktienprognose von 75 € bei, während die Kurskonsolidierung des Unternehmens nach den Ergebnissen anhält. Die positive Einschätzung der Bank basiert auf der mehrjährigen Auftragssichtbarkeit des Unternehmens und dem anhaltenden Tempo der europäischen Rüstungsbeschaffung (MarketScreener, 5. März 2026).
J.P. Morgan (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)
J.P. Morgan-Analyst David Perry bestätigt ein Buy-Rating für R3NK mit einem Kursziel von 75 €. Perrys Kaufthese gründet auf RENKs struktureller Positionierung innerhalb der europäischen Rüstungslieferkette, wobei die Bank die Kursschwäche nach den Ergebnissen als vorübergehende Entwicklung und nicht als Änderung des grundlegenden Investment Case betrachtet (MarketScreener, 10. März 2026).
Berenberg (Kaufempfehlung bestätigt, Mitte März)
Berenberg-Analyst George McWhirter bestätigt ein Buy-Rating für R3NK, wobei das 12-Monats-Kursziel der Bank von 76 € als höchste individuelle Brokerschätzung innerhalb der 14-Analysten-Coverage-Gruppe zum Stand Mitte März 2026 bestätigt wird. Die Bestätigung folgt auf Berenbergs frühere Zielreduzierung von 84 € auf 76 € Anfang Februar, wobei McWhirter diese Neukalibrierung als abgeschlossen betrachtet und das aktuelle Ziel als Reflektion aktualisierter Diskontierungs- und Rentabilitätsannahmen ansieht (MarketScreener, 11. März 2026).
Stockopedia (Konsensus-Momentaufnahme, 11. März)
Stockopedia verzeichnet ein Konsensus-Analystenkursziel von 68 € für R3NK, basierend auf dem aktiven Coverage-Panel. Die Zahl liegt innerhalb der breiteren Spanne von 53–76 €, die im benannten Broker-Universum sichtbar ist, wobei der Mittelpunkt durch Buy-Side- und Sell-Side-Modelle verankert wird, die RENKs EBIT-Prognose 2026 von 255–285 Mio. € als primäre Gewinnreferenz einbeziehen (Stockopedia, 11. März 2026).
MarketScreener (14-Analysten-Live-Konsensus, März 2026)
MarketScreener aggregiert einen 14-Analysten-Konsensus für R3NK mit einem durchschnittlichen Buy-Rating, einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 68,46 € und einer Spanne von 53–76 €. Das Panel umfasst J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies, BNP Paribas, Citigroup, Kepler Cheuvreux, MP Capital Markets und MWB Research, wobei MWB Research die untere Schätzung von 53 € und Berenberg die obere von 76 € hält (MarketScreener, 24. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der R3NK-Aktienkurs notiert zum Stand von 15:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 51,17 € und liegt damit unterhalb des gesamten gleitenden Durchschnitts-Stacks, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 55 € / 57 € / 57 € / 63 € geclustert sind. Jeder SMA und EMA vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt registriert ein Verkaufssignal in der TradingView-Zusammenfassung, was eine anhaltende Periode der Kursunterperformance im Vergleich zu diesen Durchschnitten widerspiegelt.
Die Momentum-Indikatoren bestätigen das bärische Bild der gleitenden Durchschnitte. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 37,17 und befindet sich damit in einem neutral-bis-schwachen Bereich statt in bestätigtem überverkauftem Terrain, was dennoch auf begrenzten Kaufdruck hindeutet. Der MACD (12, 26) liegt bei −1,30, ebenfalls ein Verkaufssignal laut TradingView-Daten. Der Average Directional Index bei 16,35 zeigt an, dass kein klar etablierter Trend in beide Richtungen vorliegt, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.
Auf der Oberseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 55,90 € die erste bedeutende Widerstandsreferenz von den aktuellen Niveaus dar. Ein Tagesschluss über dieser Marke würde R1 bei 62,69 € in Sicht bringen. Jenseits von R1 liegt R2 bei 68,45 €, was weitgehend mit der von beobachtenden Analysten genannten Multi-Broker-Konsensus-Kurszielspanne übereinstimmt.
Auf der Unterseite ist das klassische S1 bei 50,14 € die nächste Unterstützungsreferenz unter dem zuletzt gehandelten Kurs von 51,17 €, wobei S2 bei 43,35 € das nächste bemerkenswerte Niveau darstellt, sollte S1 nachgeben. Der Hull Moving Average (9-Tage) liegt bei 50,99 €, ebenfalls mit einem Verkaufssignal, und liegt knapp unter dem aktuellen Kurs, was ein kurzfristiges Niveau darstellt, das die Kursentwicklung eng testet (TradingView, 24. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Renk-Aktienkursverlauf (2024–2026)
RENK Group (R3NK) wurde im Februar 2024 im Rahmen einer Teilprivatisierung durch Triton, die Private-Equity-Firma, an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktie zog schnell Aufmerksamkeit auf sich als reines europäisches Rüstungsunternehmen vor dem Hintergrund steigender NATO-Ausgabenerwartungen.
Der R3NK-Aktienkurs stieg bis Mitte 2025 stetig an und notierte am 11. Juli 2025 bei etwa 71,81 €, bevor er im Herbst stark beschleunigte. Die Aktie erreichte am 6. Oktober 2025 ein Intraday-Hoch von 90,37 €, das bis heute ihren Rekordstand darstellt, da das Anlegerinteresse an europäischer Wiederaufrüstung und einem Rekordauftragsbestand die Nachfrage stützte. Sie schloss nahe diesem Niveau bei 88,95 € am 3. Oktober 2025.
Es folgte eine Umkehr. R3NK rutschte im November und Dezember 2025 zurück und beendete das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 54,08 €, etwa 39 % unter dem Oktober-Höchststand. Die Aktie eröffnete 2026 am 2. Januar bei 54,55 € und schloss diese Sitzung bei 55,56 €, bevor sie Mitte Januar kurzzeitig in die mittleren 60er-Euro-Bereiche zurückkehrte, bedingt durch erneutes Interesse am Verteidigungssektor.
R3NK schloss am 24. März 2026 bei 51,19 € und lag damit etwa 7,9 % im Minus seit Jahresbeginn gegenüber dem Schlusskurs vom 2. Januar und rund 43,4 % unter dem Rekord-Intraday-Hoch vom Oktober 2025 von 90,37 €.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Renk (R3NK): Capital.com-Analystenansicht
Die Kursentwicklung der RENK Group in den letzten zwei Jahren spiegelt die breitere Spannung wider, die europäische Rüstungsaktien im Jahr 2026 durchzieht: starke strukturelle Nachfrage auf der einen Seite und Bewertungsdisziplin auf der anderen. Der Rekordumsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025 von 1,37 Mrd. €, ein Auftragsbestand von 6,68 Mrd. € und Deutschlands historisch großer Verteidigungshaushalt 2026 deuten alle auf ein unterstützendes Nachfrageumfeld hin. Dennoch veranschaulicht der Rückgang um etwa 43 % vom Intraday-Höchststand im Oktober 2025 von 90,37 € auf das aktuelle Niveau, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, wenn die Gewinnlieferung auch nur geringfügig hinter erhöhten Erwartungen zurückbleibt, wie es nach dem Ergebniszyklus im März 2026 der Fall war.
Das Argument für anhaltende Widerstandsfähigkeit beruht auf RENKs Auftragssichtbarkeit und seiner Position als wichtiger Lieferant innerhalb der europäischen Rüstungslieferkette. Das Gegenargument ist ebenso greifbar: Rüstungsaktien auf dem gesamten Kontinent sahen sich wachsender Prüfung ausgesetzt, ob kurzfristige Gewinne die während 2024 und 2025 aufgebauten Multiples rechtfertigen, und jede Abschwächung bei NATO-Ausgabenverpflichtungen oder eine Verschiebung der geopolitischen Bedingungen könnte den Sektor breiter belasten, einschließlich RENK.
Zusammenfassung – Renk 2026
- Zum Stand von 15:40 Uhr UTC am 24. März 2026 notiert R3NK bei 51,17 €, etwa 43 % unter seinem Intraday-Rekordhoch vom Oktober 2025 von 90,37 €.
- Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs im Tageschart, wobei die TradingView-Zusammenfassung Verkaufssignale über den gesamten MA-Stack und Momentum-Oszillatoren im negativen Bereich registriert.
- Zu den Hauptkurstreibern gehören Deutschlands Rekord-Verteidigungshaushalt 2026, RENKs Auftragsbestand von 6,68 Mrd. € und der Geschäftsjahresumsatz 2025 von 1,37 Mrd. €, wobei Bewertungsbedenken und Gewinnlieferungsrisiko weiterhin relevante Gegengewichte bleiben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten RENK-Aktien?
Basierend auf der Eigentümerstruktur der RENK Group nach ihrer Frankfurter Notierung im Februar 2024 war der größte Aktionär des Unternehmens Triton, die Private-Equity-Firma, die das Unternehmen durch eine Teilprivatisierung an den Markt brachte. Allerdings können sich Eigentumspositionen im Laufe der Zeit durch Zweitplatzierungen, institutionelle Handelsaktivitäten oder Beteiligungsreduzierungen ändern. Aus diesem Grund sollten Leser die neuesten regulatorischen Meldungen oder Investor-Relations-Updates des Unternehmens für die aktuellste Aufschlüsselung der Hauptaktionäre prüfen.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den RENK-Aktienkurs?
Es gibt keine zuverlässige Fünfjahresprognose für die R3NK-Aktie in diesem Artikel, und langfristige Projektionen sollten mit Vorsicht behandelt werden. Der Beitrag konzentriert sich auf kürzerfristige Analystenziele von Drittanbietern, die zum Stand März 2026 über einen 12-Monats-Zeitraum von 53–76 € reichen. Über fünf Jahre könnten die Ergebnisse von Faktoren wie Rüstungsbeschaffungstrends, Gewinnausführung, Bewertungsänderungen und breiteren geopolitischen Bedingungen abhängen, die sich alle im Laufe der Zeit erheblich verschieben können.
Ist RENK eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob RENK eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikobereitschaft, dem Zeithorizont und der Einschätzung des Verteidigungssektors ab. Der Artikel skizziert sowohl unterstützende als auch limitierende Faktoren. Einerseits meldete RENK Rekordumsätze im Geschäftsjahr 2025, hält einen erheblichen Auftragsbestand und operiert in einem Markt, der durch höhere europäische Verteidigungsausgaben gestützt wird. Andererseits bleibt der Aktienkurs deutlich unter seinem Höchststand von 2025, und Bewertungsdruck sowie Gewinnlieferungsrisiko bleiben relevant.
Könnte die RENK-Aktie steigen oder fallen?
Die RENK-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich unternehmensspezifische und sektorweite Faktoren entwickeln. Unterstützende Treiber können Auftragseingang, Auftragsbestandskonversion, Verteidigungshaushaltsverpflichtungen und weiteres Gewinnwachstum umfassen. Gleichzeitig weist der Artikel darauf hin, dass Bewertungsbedenken, sich verändernde Stimmung bei europäischen Rüstungsaktien und jegliche Enttäuschung bei der finanziellen Performance den Kurs belasten könnten. Technische Indikatoren im Beitrag zeigen auch, dass die Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, was für kurzfristige Trader von Bedeutung sein könnte.
Sollte ich in RENK-Aktien investieren?
Dieser Artikel bietet keine Anlageberatung und kann daher nicht sagen, ob Sie in RENK-Aktien investieren sollten. Stattdessen präsentiert er Prognosen von Drittanbietern, Kursverlauf, technischen Kontext und wichtige Risikofaktoren, um Ihre eigene Recherche zu unterstützen. Jede Entscheidung sollte Ihre finanziellen Umstände, Anlageziele und Risikobereitschaft berücksichtigen. Es kann auch hilfreich sein, RENKs neueste Unternehmensmeldungen und breitere Sektorentwicklungen zu prüfen, bevor Sie eine Anlage- oder Handelsentscheidung treffen.
Kann ich Renk-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Renk-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikobereitschaft einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.