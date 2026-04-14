Handeln Western Union - WU CFD

Über Western Union Co

Die Western Union Company (Western Union) ist ein Anbieter von Geldtransport- und Zahlungsdiensten.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Consumer-to-Consumer- und Unternehmenslösungen.

Das Segment Consumer-to-Consumer des Unternehmens ermöglicht Geldtransfers zwischen zwei Verbrauchern, hauptsächlich über ein Netzwerk von Drittanbietern.

Die Multiwährungs- und Echtzeit-Geldtransferdienste des Unternehmens werden von dem Unternehmen als ein zusammenhängendes Netzwerk betrachtet, in dem ein Geldtransfer von einem Ort zum anderen und auf der ganzen Welt erfolgen kann.

Das Segment Unternehmenslösungen von Western Union bietet Zahlungs- und Devisenlösungen, hauptsächlich grenzüberschreitende, währungsübergreifende Transaktionen, für kleine und mittlere Unternehmen und Privatpersonen.

Der Zahlungsverkehr von Unternehmenslösungen wird über verschiedene Kanäle abgewickelt, unter anderem über das Telefon und das Internet.

Der aktuelle realtimekurs der Western Union Aktie beträgt 9.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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