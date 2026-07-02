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Über Watts Water Technologies Inc
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. ist ein Anbieter von Produkten und Lösungen für die Verwaltung und Sicherstellung der Strömung von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäude(n) in den Wohn- und gewerblichen Märkten. Das Unternehmen beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft Watts Regulator Co., mit der Herstellung von Produkten und Systemen, mit Schwerpunkt auf Kontrolle, Erhaltung und Qualität des Wassers, ebenso wie auf der Sicherheit der Menschen, die es verbrauchen. Zu den Geschäftssegmenten des Unternehmens zählen Nord- und Südamerika, EMEA und Asien-Pazifik. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über primäre Vertriebskanäle, einschließlich Großhandel, Erstausrüster (OEMs) und Baumärkte (DIY). Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten mit einzigartigem Design sowie mit spezieller Größe und Konfiguration. Es bietet Produkte aus vier Produktreihen an, unter anderem Strömungskontrollprodukte für den Wohn- und Gewerbebereich; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) und Gasprodukte; Entwässerungs- und Wasserrecycling-Produkte, ebenso wie Produkte zur Steuerung der Wasserqualität.
Der aktuelle realtimekurs der Watts Water Technologies Inc Aktie beträgt 372.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:876388
- ISIN:US9427491025