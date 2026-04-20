Handeln Universal Logistics - ULH CFD
Über Universal Logistics
Universal Logistics Holdings, Inc. ist ein Asset-Light-Anbieter von maßgeschneiderten Transport- und Logistiklösungen in den Vereinigten Staaten sowie in Mexiko, Kanada und Kolumbien. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Kontraktlogistik, intermodaler Verkehr, Lkw-Transport und unternehmensgeführte Maklerdienste. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette an, darunter Lkw-Ladungen, Maklerdienste, intermodale Transporte, Spezialtransporte und Mehrwertdienste. Der intermodale Verkehr umfasst Dampfschifffahrts-LKWs, Schienenverkehr und unterstützende Dienstleistungen. Spezialtransporte werden in erster Linie zur Unterstützung von Kunden aus der Automobilindustrie mit Transportern erbracht. Zu den Mehrwertdiensten für individuelle Kundenanforderungen gehören Materialhandling, Konsolidierung, Sequenzierung, Untermontage, Cross-Dock-Services, Kitting, Umpacken, Lagerhaltung und Leihcontainer-Management.
Der aktuelle realtimekurs der Universal Logistics Aktie beträgt 24.12 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0D8FG
- ISIN:US91388P1057