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Handeln Lockheed Martin Corp - LMT CFD

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Trading-Bedingungen
Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread0.43
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.021485 %
(-$1.07)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~$4,000.00

-0.02149%
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Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.000738 %
(-$0.04)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~$4,000.00

-0.00074%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseUnited States of America
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs504.89
Eröffnungskurs504.95
1-Jahres-Änderung10.14%
Tagesspanne501.7 - 508.04

Handeln Lockheed Martin Corp - LMT

Über Lockheed Martin Corporation

LOCKHEED MARTIN CORPORATION ist ein globales Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Integration und Erhaltung von modernen Technologiesystemen, -produkten und -dienstleistungen.

Es ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Luftfahrt; Information Systems & Global Solutions (IS&GS); Missiles and Fire Control (MFC); Mission Systems and Training (MST) und Raumfahrtsysteme.

Das Segment Luftfahrt beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Support und Upgrade von modernen Militärflugzeugen. IS & GS liefert netzwerkfähige Lageerkennung und integriert globale Systeme, mit denen seine Kunden kritische Daten sammeln, analysieren und sicher verteilen können.

Das MFC-Segment bietet Luft- und Raketenabwehrsysteme und Logistik-Dienstleistungen an. Das MST-Segment bietet Herstellung, Service und Support für verschiedene Militär- und Zivilhubschrauber an.

Der Geschäftsbereich Space Systems beschäftigt sich mit Design, Engineering und Fertigung von Satelliten.

Der aktuelle realtimekurs der Lockheed Martin Corp Aktie beträgt 506.69 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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  • WKN:894648
  • ISIN:US5398301094

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Nutzerfeedback und Bewertungen

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
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Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
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Drei Schritte für den Einstieg

1. Erstellen Sie Ihr Konto (vorbehaltlich der Eignung)2. Zahlen Sie zu Ihren Bedingungen ein3. Traden Sie, wenn Sie bereit sind