Handeln Texas Pacific Land Corp - TPL CFD

Über Texas Pacific Land Corp

TEXAS PACIFIC LAND TRUST engagiert sich bei der Verwaltung von Land, einschließlich Lizenzgebührbeteilungen zum Wohle seiner Besitzer. Der Trust operiert durch die Verwaltung des Segments Land einschließlich Verkauf und Leasing dieses Landes sowie die Einbehaltung von Öl- und Gas-Lizenzgebühren. Es hält das Eigentum an Flächen von Land in verschiedenen Kreisen in West Texas. Die Einkünfte des Trusts stammen in erster Linie aus Verkauf von Grundstücken, Öl- und Gas-Lizenzgebühren, Dienstbarkeiten, Weide- und sonstigen Pachtverträgen, Zinsen auf Wechselforderungen und Anlagezinsen. Es ist ein passiver Verkäufer von Land und bewirbt Verkäufe von Grundstücken nicht aktiv. Der Trust besitzt die Oberflächen-Eigentumsrechte an rund 888.324 Hektar Land, bestehend aus verschiedenen separaten Trakten, die sich in über 18 Kreisen im westlichen Teil von Texas befinden. Er besitzt auch eine 1/128 nicht-aktive, ewige Öl- und Gas- Lizenzgebührbeteiligung unter rund 85.414 Hektar Land sowie ein 1/16 nicht-aktive, ewige Öl- und Gas- Lizenzgebührbeteiligung unter über 373.647 Hektar Land im westlichen Teil von Texas.

Der aktuelle realtimekurs der Texas Pacific Land Corp Aktie beträgt 417.44 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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