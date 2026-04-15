Handeln Teledyne Technologies Inc - TDY CFD
Über Teledyne Technologies Incorporated
Teledyne Technologies Incorporated bietet grundlegende Technologien für industrielle Wachstumsmärkte. Zu diesen Märkten gehören Fabrikautomatisierung und Zustandsüberwachung, Umweltüberwachung von Luft- und Wasserqualität und andere. Das Unternehmen hat vier Segmente. Das Segment Digital Imaging umfasst Sensoren, Kameras und Systeme für den sichtbaren, infraroten, ultravioletten und röntgentechnischen Spektralbereich für den Einsatz in Industrie, Wissenschaft, Regierung, Raumfahrt, Verteidigung, Sicherheit und anderen Bereichen. Das Segment Instrumentation bietet Überwachungs- und Kontrollinstrumente für die Schifffahrt, den Umweltschutz, die Industrie und andere Anwendungen sowie elektronische Test- und Messgeräte an. Das Segment Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik bietet elektronische Komponenten und Subsysteme, Datenerfassungs- und Kommunikationskomponenten und -geräte, Verbindungen für raue Umgebungen, Batterien für die allgemeine Luftfahrt und andere Komponenten. Das Segment Engineered Systems bietet Systemtechnik, Integration und Technologieentwicklung sowie Fertigungslösungen an.
Der aktuelle realtimekurs der Teledyne Technologies Inc Aktie beträgt 630.89 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:926932
- ISIN:US8793601050