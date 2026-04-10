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Über Sodexo SA

SODEXO S.A. ist eine Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen wie Vor-Ort-Dienstleistungen, Leistungs- und Prämienleistungen sowie persönliche und private Dienstleistungen an. Sie bedient seine Kunden in rund 80 Ländern. Sie ist in Kontinentaleuropa, Nordamerika, Großbritannien und Irland sowie im Rest der Welt tätig. Die Lösungen decken eine Reihe von Dienstleistungen ab, von der Bauleitung bis zum Empfang, von der Sterilisation medizinischer Geräte bis zur Haushaltsführung, von der technischen Wartung bis zur Organisation von Veranstaltungen, von der Verpflegung bis zur Rehabilitation von Gefangenen. Die Leistungs- und Prämienservices des Unternehmens helfen bei der Verwaltung von Sozialleistungen, Anreiz- und Anerkennungsprogrammen, Ausgabenverwaltung, öffentlichen Vergünstigungen sowie Geschenkkarten und -boxen. Seine Leistungs- und Prämienservices helfen bei der Verwaltung von Sozialleistungen, Anreiz- und Anerkennungsprogrammen, Ausgabenverwaltung, öffentlichen Vergünstigungen sowie Geschenkkarten und -boxen. Zu den Tochtergesellschaften gehören Groupe Creche Attitude, Amelis, Comfort Keepers, Sodexo GC SAS und Prestige Nursing + Care.

Der aktuelle realtimekurs der Sodexo Aktie beträgt 40.15 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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