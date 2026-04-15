Handeln SLM Corp - SLM CFD
Über SLM Corp
SLM CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht darin, Darlehen an Studenten und ihre Familien zu vergeben und zu betreuen, um die Kosten für die Ausbildung der Studenten zu finanzieren. Das Unternehmen übernimmt das Sparen, Planen und Bezahlen für die Bildung. Es ist in der Vergabe und Betreuung von Private Education Loans tätig, die es an Studenten und ihre Familien vergibt. Es nutzt Private Education Loans an Studenten und ihre Familien, die nicht von einem Bundesstaat oder der Bundesregierung vergeben, versichert oder garantiert werden. Es betreibt auch Upromise, Inc., ein Consumer Savings Network, das finanzielle Anreize auf tägliche Einkäufe bietet, um so Familien beim Sparen fürs College zu helfen. Die Private Education Darlehen werden in erster Linie zur Überbrückung der Lücke zwischen den Kosten der Hochschulausbildung und der Höhe finanzieller Hilfen, Staatsanleihen und Kundenressourcen finanziert. Die Darlehen Private Education des Unternehmens, deren Eigentümer und Betreuer es ist, werden über seine Tochtergesellschaft Sallie Mae Bank finanziert.
Der aktuelle realtimekurs der SLM Corp Aktie beträgt 21.35 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:932543
- ISIN:US78442P1066