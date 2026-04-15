Handeln Rio Tinto PLC - USD - RIOus CFD

Über Rio Tinto plc (ADR)

Rio Tinto plc ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Bergbau- und Metallunternehmen. Das Unternehmen befasst sich hauptsächlich mit der Produktion von Materialien, die für den menschlichen Fortschritt unerlässlich sind.

Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Mineralien. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Portfolio von Eisenerzanlagen, das ein Netz von 17 Minen, vier unabhängige Hafenterminals und ein Schienennetz von rund 2.000 Kilometern Länge umfasst.

Das Aluminiumgeschäft umfasst Bauxitminen, Aluminiumoxidraffinerien und Aluminiumhütten. Die Bauxitminen befinden sich in Australien, Brasilien und Guinea.

Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffination von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten und dem Eisenerzprojekt Simandou.

Das Segment Mineralien umfasst Geschäfte mit Produkten wie Boraten, Titandioxid-Rohstoffen und die Iron Ore Company of Canada. Es umfasst auch den Abbau, die Sortierung und die Vermarktung von Diamanten sowie die Lithiumexploration.

Der aktuelle realtimekurs der Rio Tinto PLC - USD Aktie beträgt 98.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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