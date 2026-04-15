Handeln Regal Rexnord Corp - RRX CFD
Über Regal Rexnord Corp
REGAL-BELOIT CORPORATION ist ein Hersteller von Elektromotoren und elektrische Bewegungssteuerungen, Stromerzeugungs- und Stromübertragungsprodukten. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: das Segment gewerbliche und industrielle Systeme mit seinem Hauptgeschäft für mittlere und großen Elektromotore, Stromerzeugungsprodukte, Hochleistungsantriebe und Steuerungen und Kondensatoren; das Segment Klimalösungen, mit dem Hauptgeschäft für kleine Motoren, Steuerungen und Luftbewegungsprodukte, sowie Stromübertragungs-Lösungen mit dem Hauptgeschäft für Kraftübertragungsgetriebe, hydraulische Pumpenantriebe, offenen Getriebe- und Spezial-mechanischen Produkte, die Bewegung und Drehmoment steuern. Es verkauft seine Produkte direkt an Hersteller des Original-Equipments, Distributoren und Endverbraucher. Es betreibt Vertriebseinrichtungen in Plainfield, Indiana; McAllen, Texas; LaVergne, Tennessee und Florenz, Kentucky.
Der aktuelle realtimekurs der Regal Rexnord Corp Aktie beträgt 195.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:876288
- ISIN:US7587501039