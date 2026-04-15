Handeln Piedmont Office Realty Trust Inc - PDM CFD
Über Piedmont Office Realty Trust I
Piedmont Office Realty Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Sanierung, Verwaltung und dem Besitz von Gewerbeimmobilien, die sich hauptsächlich in ausgewählten Teilmärkten der Büromärkte im Osten der USA befinden. Das Unternehmen führt seine Geschäfte in erster Linie über die Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), und verwaltet seine Gebäude über zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften: Piedmont Government Services, LLC und Piedmont Office Management, LLC. Das Unternehmen betreibt ca. 54 in Betrieb befindliche Bürogebäude mit einer Fläche von ca. 16,4 Millionen Quadratmetern. Seine Immobilien befinden sich in Dallas, Atlanta, Washington D.C., Minneapolis, Boston, Orlando und New York.
Der aktuelle realtimekurs der Piedmont Office Realty Trust Inc Aktie beträgt 7.41 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: IQVIA Holdings Inc., Rurban, Oblong Inc., Dolphin Entertainment, Inc., American Outdoor Brands, Inc. und Century Casinos. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A1CSXR
- ISIN:US7201902068