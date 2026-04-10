Handeln Mediobanca Banca Di Credito SPA - MB CFD
Über Mediobanca Banca Di Credito Fnnzr SpA
Mediobanca Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni ist eine Bank mit Sitz in Italien. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften sind die Aktivitäten des Unternehmens in drei Hauptsegmente unterteilt: Corporate und Investment Banking (CIB), Consumer Banking und Wealth Management. Das Segment Corporate and Investment Banking (CIB) konzentriert sich auf Dienstleistungen für mittlere und große Unternehmen mit einem umfassenden Produktangebot, das von der Kreditvergabe über Beratung, Kapitalmärkte, Leasing, Kreditmanagement und Factoring reicht. Das Segment Consumer Banking umfasst Privatkredite, Kreditkarten und gehaltsgestützte Finanzierungen. Das Segment Wealth Management bietet Spar-, Anlage- und Vermögensverwaltungsprodukte, Hypothekendienstleistungen und Fondsmanagement-Aktivitäten. Sie wird unter anderem von der Banca Esperia SpA, der Cairn Capital Group Ltd und der Compass Banca SpA vertreten.
Der aktuelle realtimekurs der Mediobanca Banca Di Credito SPA Aktie beträgt 18.02 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:851715
- ISIN:IT0000062957