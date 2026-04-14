Handeln Impinj - PI CFD
Über IMPINJ Inc
Impinj Inc. ist ein Anbieter von RAIN Radiofrequenz-Identifikation (RFID)-Lösungen. Das Unternehmen vertreibt eine Plattform mit Endpunkt-integrierte Schaltungen (ICs), IC-Lesegeräte, Lesegeräte und Gateways, die drahtlose Konnektivität zu Alltagsgegenständen ermöglichen, und Software, die Item-Intelligenz aus Endpunkt-Einlesen liefern. Die Impinj Plattform verbindet Milliarden von Alltagsgegenständen, wie Kleidung, Medizinbedarf, Automobilteile, Führerscheine, Lebensmittel und Gepäck zu Anwendungen, wie die Bestandsverwaltung, Patientensicherheit, Asset Tracking und Item-Authentifizierung und liefern die Unternehmen Echtzeitinformation über die Artikel, die Sie erstellen, verwalten, transportieren und verkaufen. Die Impinj Plattform liefert drahtlos Informationen über die Identität, Lokalisierung und Authentizität dieser Artikel, oder Item-Intelligenz, in die digitale Welt.
Der aktuelle realtimekurs der Impinj Aktie beträgt 106.56 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Q&M Dental, MARSTONS PLC ORD 7.375P, J Sainsbury PLC, Home Depot Inc/The, Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. und Manhattan Bridge. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2ANZB
- ISIN:US4532041096