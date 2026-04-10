Handeln IFAST - AIYsg CFD
Über iFAST Corporation Ltd
iFAST Corporation Ltd ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das ein Vermögensverwaltungs-Fintech-Unternehmen anbietet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Anlageprodukten und -dienstleistungen über verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Fintech Solutions (B2B2C) und Bondsupermart. Es bietet Zugang zu Anlageprodukten, einschließlich Fonds, Anleihen und Singapore Government Securities (SGS), Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs), Versicherungsprodukten und Dienstleistungen, einschließlich discretionary portfolio management services (DPMS), Forschungs- und Anlageseminaren, Finanz Technologielösungen (Fintech), Investmentverwaltung und Transaktionsdienstleistungen. Das Unternehmen betreut Finanzberatungsfirmen, Finanzinstitute, Banken, Internetunternehmen, multinationale Unternehmen sowie Privat- und vermögende Investoren in Asien.
Der aktuelle realtimekurs der IFAST Aktie beträgt 9.37 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A12GFK
- ISIN:SG1AF5000000