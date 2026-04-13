Handeln Erg SPA - ERG CFD
Über ERG S.p.A
ERG SpA ist ein unabhängiger Energieerzeuger mit Sitz in Italien, der im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist und Energie hauptsächlich aus Wind-, Solar-, Wasser- und Thermoelektrik erzeugt. Die Aktivitäten der Gesellschaft sind in drei Segmente unterteilt: Nicht programmierbare Quellen, programmierbare Quellen und Corporate. Das Segment Nicht programmierbare Quellen steuert den Betrieb der Windenergieerzeugung, das Segment Programmierbare Quellen beinhaltet den Betrieb der Thermo- und Wasserkraftwerke und das Segment Corporate konzentriert sich auf die administrativen Aktivitäten. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften in Europa tätig, hauptsächlich in Italien, Frankreich und Deutschland.
Der aktuelle realtimekurs der Erg SPA Aktie beträgt 22.59 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:909581
- ISIN:IT0001157020