Handeln EOG Resources - EOG CFD

Über EOG Resources Inc

EOG Resources, Inc. erkundet, erschließt, produziert und vermarktet vor allem Rohöl und Erdgas in den bedeutenden produzierenden Becken in den USA, der Republik Trinidad und Tobago (Trinidad), Großbritannien, der Volksrepublik China (China), Kanada und von Zeit zu Zeit in anderen internationalen Regionen.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas. EOG verfügt insgesamt über geschätzte Nettovorkommen von etwa 2.118 Millionen Barrel Öleinheiten (MMBoe), von denen über 1.098 Millionen Barrel (MMBbl) Rohöl und Kondensat beinhalten, ca. 383 MMBbl umfassen flüssige Erdgaskondensate und über 3.825 Milliarden Kubikfuß oder 637 MMBoe sind Erdgas-Reserven.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich auf die bedeutenden produzierenden Becken in den USA mit einem Fokus auf Rohöl und, in geringerem Maße, flüssigkeitsreichem Erdgas.

Der aktuelle realtimekurs der EOG Resources Aktie beträgt 135.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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