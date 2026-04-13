CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Privatkundenkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unsere Risikoaufklärung

Risikowarnung: Der Wert von Aktien und ETFs, die über ein Aktienhandelskonto gekauft werden, kann steigen und fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Transaktionen mit nicht lieferbaren außerbörslichen Instrumenten wie Knock-out-Optionen und CFDs sind komplexe Finanzprodukte, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, das gesamte investierte Kapital zu verlieren. Derartige Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet, da sie sowohl zu Gewinnen als auch zu erheblichen Verlusten führen können. Bevor Sie sich an dieser Art des Handels beteiligen, sollten Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise dieser Instrumente verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Geldverlusts einzugehen.



Für professionelle Kunden besteht das Risiko, mehr als die ursprüngliche Einzahlung zu verlieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemein gehalten und berücksichtigen weder Ihre finanzielle Situation noch Ihre Ziele oder Bedürfnisse. Bitte prüfen Sie unsere Rechtsdokumente und vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie eine Handelsentscheidung treffen. Wir ermutigen Sie, die Schulungsdienste unseres Unternehmens in Anspruch zu nehmen, um die Risiken besser zu verstehen, bevor Sie sich an Handelsgeschäften beteiligen.

Capital Com SV Investments Limited ist ein in der Republik Zypern ansässiges Unternehmen mit der Registrierungsnummer HE 354252, welches von der Cyprus Securities and Exchange Commission (Lizenznummer 319/17) zugelassen und reguliert ist. Eingetragener Geschäftssitz: Vasileiou Makedonos 8, Kinnis Business Center, 2. Stock, 3040, Limassol, Zypern.

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