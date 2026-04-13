Handeln Duke Energy Corporation - DUK CFD
Über Duke Energy Corp
DUKE ENERGY CORPORATION ist ein Energieversorger. Geschäftsbereiche sind Regulierte Versorger, die internationale Energiesparte und ein Gewerbeportfolio. Die Tochtergesellschaften von Duke Energy beinhalten die meldepflichtigen Tochtergesellschaften: Duke Energy Carolinas, LLC (Duke Energy Carolinas); Progress Energy, Inc. (Progress Energy); Duke Energy Progress, LLC (Duke Energy Progress); Duke Energy Florida, LLC (Duke Energy Florida); Duke Energy Ohio, Inc. (Duke Energy Ohio) und Duke Energy Indiana, Inc. (Duke Energy Indiana). Die Sparte Regulierte Versorger umfasst Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress, Duke Energy Florida, Duke Energy Indiana und Duke Energy Ohio. Die Internationale Energiesparte betreibt und verwaltet Anlagen zur Stromerzeugung und vertreibt und vermarktet Strom, Erdgas und Erdgaskondensate. Die erneubare Energie des Gewerbeportfolios von Unternehmen umfasst die Windkraft- und Solarenergieanlagen, die insgesamt ungefähr 2.400 Megawatt in über 10 Staaten aus rund 20 Windparks und über 50 Gewerbe-Solarparks betragen.
Der aktuelle realtimekurs der Duke Energy Corporation Aktie beträgt 129.8 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1J0EV
- ISIN:US26441C2044