Handeln Diageo PLC - DGE CFD
Über Diageo plc
DIAGEO PLC ist ein Unternehmen im Bereich alkoholische Getränke. Das Unternehmen ist in verschiedenen Kategorien, darunter Spirituosen und Bier, tätig. Seine geografischen Segmente umfassen Nordamerika; Europa, Russland und die Türkei; Afrika; Lateinamerika und die Karibik und den Asiatisch-Pazifischen Raum. Seine wichtigsten Produkte umfassen Scotch Whisky, Gin, Wodka, Rum, Bier, Irish Cream Likör, Wein, Raki, Tequila, Canadian Whisky, amerikanischen Whiskey, Progressive Adult Getränke, Cachaca, Weinbrand und trinkfertige Getränke. Es verwaltet seine Operationen von verschiedenen Standorten aus, darunter das Vereinigte Königreich; Irland; Italien; die Türkei; die Vereinigten Staaten; Kanada; Brasilien; Mexiko; Australien; Singapur; Indien; Nigeria; Südafrika; Ostafrika und Regionalmärkte Afrikas. Es produziert auch eine Reihe von Getränke-Fertigprodukten, vor allem in Großbritannien, Italien, Südafrika, Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada.
Der aktuelle realtimekurs der Diageo PLC Aktie beträgt 14.46 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:851247
- ISIN:GB0002374006