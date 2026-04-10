Handeln Deutsche Euroshop AG - DEQ CFD
Über Deutsche EuroShop AG
Deutsche Euroshop AG ist eine in Deutschland ansässige Gesellschaft, die in den Einkaufszentren und Einkaufsgalerien in Städten investiert.Sie konzentriert sich auf die Einkaufszentren in Deutschland, wie in Wildau, Norderstedt, Dessau, Dresden, Hamburg, Hameln, Magdeburg, Wolfsburg und Wuppertal, aber besitzt auch Einkaufszentren in Danzig, Polen, in Klagenfurt, Österreich und in Pecs, Ungarn.
Der aktuelle realtimekurs der Deutsche Euroshop AG Aktie beträgt 19.64 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: ProShares UltraPro S&P500, Scorpio Tankers Inc., Yoma Strategic, Guaranty Bancshares, Ionis Pharmaceuticals, Inc. und iShares MSCI EAFE ETF. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:748020
- ISIN:DE0007480204