Handeln Deutsche Bank AG - DBK CFD
Die Deutsche Bank AG ist eine Investmentbank und ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden eine Reihe von Anlage-, Finanz- und verwandten Produkten und Dienstleistungen an.
Ihre Geschäftsaktivitäten sind in drei Segmente unterteilt:
- Corporate & Investment Bank (CIB): Dieses Segment bietet Investment- und Transaction-Banking-Produkte und -Dienstleistungen für Firmenkunden und institutionelle Kunden an.
- Private & Commercial Bank (PCB): Hier werden Privat-, Firmen- und Vermögensverwaltungskunden eine breite Produktpalette von Standard-Bankdienstleistungen bis hin zu individueller Anlage- und Finanzierungsberatung angeboten.
- Asset Management (AM): Das AM-Segment umfasst Anlagekapazitäten, die sowohl aktive als auch passive Strategien und eine Reihe von Anlageklassen beinhalten, einschließlich Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien und nachhaltigen Investitionen.
Der aktuelle realtimekurs der Deutsche Bank AG (DBK) Aktie beträgt 27.84 Euro. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN: 514000
- ISIN: DE0005140008
- Symbol: DBK (DB)