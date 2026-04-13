Handeln Camping World Holdings Inc - CWH CFD
Über Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings, Inc. ist ein Einzelhändler für Freizeitfahrzeuge (RVs) und zugehörige Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Good Sam Services and Plans sowie RV and Outdoor Retail. Das Segment Good Sam Services and Plans befasst sich mit dem Verkauf der folgenden Angebote: Pannenhilfepläne für Notfälle; Sach- und Unfallversicherungsprogramme; Reiseunterstützungsprogramme; erweiterte Fahrzeugserviceverträge; Fahrzeugfinanzierung und Refinanzierungshilfe; Verbrauchershows und -veranstaltungen sowie Verbraucherpublikationen und -verzeichnisse. Das Segment Wohnmobil- und Outdoor-Einzelhandel befasst sich mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten Wohnmobilen; Provisionen auf die Finanzierungs- und Versicherungsverträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Wohnmobilen; der Verkauf von RV-Service und Kollisionsarbeiten; der Verkauf von Teilen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für Wohnmobile; der Verkauf von Outdoor-Produkten, -Ausrüstung, -Ausrüstung und -Zubehör; Business-to-Business-Vertrieb von Wohnmobilmöbeln und Verkauf von Good Sam Club-Mitgliedschaften und Co-Branding-Kreditkarten.
Der aktuelle realtimekurs der Camping World Holdings Inc Aktie beträgt 7.12 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2AR5B
- ISIN:US13462K1097