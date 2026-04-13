Handeln Campbell Soup - CPB CFD

Über Campbell Soup Company

Campbell Soup Company (Campbell) ist ein Lebensmittelunternehmen, das Lebensmittel herstellt und vertreibt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Americas Simple Meals and Beverages sowie Global Biscuits and Snacks.

Das Segment Americas Simple Meals and Beverages umfasst die Vertriebskanäle Einzelhandel und Gastronomie. Dieses Segment umfasst die Produkte wie die kondensierten und servierfertigen Suppen von Campbell; Swanson Brühe und Brühen; Prego-Nudelsaucen; mexikanische Pace-Saucen; Campbell-Gerichte, Nudeln, Bohnen und Essensaucen; Pflaumennahrung und Snacks; V8-Säfte und Getränke sowie Campbell-Tomatensaft.

Das Segment Global Biscuits and Snacks umfasst Kekse, Cracker, Bäckerei- und Tiefkühlprodukte sowie Arnott's Kekse.

Der aktuelle realtimekurs der Campbell Soup Aktie beträgt 20.14 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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