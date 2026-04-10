Handeln Banca Generali SPA - BGN CFD

Über Banca Generali SpA

Banca Generali - Societa per Azioni – Societa per Azioni ist eine in Italien ansässige Bankengruppe. Die Banca Generali - Societa per Azioni konzentriert sich vor allem auf persönliche Finanzdienstleistungen. Sie teilt ihr Geschäft in drei Hauptbereiche auf: den Affluent-Kanal, der aus dem Netzwerk von Finanzberatern besteht; den privaten Kanal, der Privatbankiers und Relationship-Manager umfasst, die an die private Banking-Abteilung der Banca Generali Bericht erstatten, sowie den Corporate Channel, der in der Finanzierungstätigkeit der Finanzabteilung und in der Bereitstellung von Bank- und Investmentdienstleistungen für mittelständische und große Unternehmen tätig ist, wie Asset Management, Versicherungsprodukte und Wertpapierbestände, unter anderem. Darüber hinaus ist die Banca Generali - Societa per Azioni in der Verwaltung von ausländischen Investmentfonds tätig. Die Banca Generali - Societa per Azioni arbeitet über zahlreiche Tochtergesellschaften, darunter Generfid SpA, BG Fiduciaria SIM SpA und Generali Fund Management SA.

Der aktuelle realtimekurs der Banca Generali SPA Aktie beträgt 53.19 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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