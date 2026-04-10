Handeln AMPLIFON - AMPI CFD
Über Amplifon SpA
Amplifon SpA ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das im Einzelhandel mit Hörgeräten tätig ist. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen und Kundenbetreuung für hörgeschädigte Menschen. Es bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, von der Diagnose von Hörproblemen bis hin zur Anpassung, Wartung und Instandhaltung von Hörgeräten. Die Gesellschaft ist in drei geografische Geschäftssegmente unterteilt: Europa, Mittlerer Osten und Afrika - EMEA - (Italien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Ungarn, Ägypten, Türkei, Polen und Israel), Amerika (USA, Kanada, Chile, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Panama und Mexiko) und Asien-Pazifik (Australien, Neuseeland, Indien und China).
Der aktuelle realtimekurs der AMPLIFON Aktie beträgt 9.26 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0JMJX
- ISIN:IT0004056880