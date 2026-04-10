Handeln Dauch Corporation - DCH CFD
Über American Axle & Manufact. Holdings, Inc.
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. (AAM) produziert, entwickelt, konzipiert und validiert Antriebswellen- und Antriebssysteme, sowie entsprechende Komponenten und Chassis-Module für leichte LKWs, Sport Utility Vehicles, , Crossover-Fahrzeuge, Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge. Seine Antriebswellen und Antriebe umfassen Komponenten, die die Kraftübertragung von der Übertragung übertragen und an die Antriebsräder liefern. Zu seinen Antriebswellen, Antriebe und verwandten Produkten gehören Achsen, Antriebsköpfe, Fahrwerksmodule, Antriebswellen, Kraftübertragungseinheiten, Verteilergetriebe, Fahrwerks- und Lenkkomponenten, Getriebeteile, elektrische Antriebssysteme und metallgeformte Produkte. Die Tochtergesellschaft der Firma e-AAM Driveline Systems AB (e-AAM) konstruiert und entwickelt Batterie- und Hybridantriebssysteme, die für Crossover-Fahrzeuge und Personenkraftwagen vermarktet werden sollen. Ab dem 6. April 2017 betrieb es in 17 Ländern und beschäftigte rund 90 Produktions-, Ingenieur- und Geschäftsbüros in der ganzen Welt.
Der aktuelle realtimekurs der Dauch Corporation Aktie beträgt 5.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:918692
- ISIN:US0240611030