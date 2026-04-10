Handeln Adidas AG - ADSGN CFD

Über adidas AG

Die Adidas AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das eine Reihe von Sport- und Sport-Lifestyle-Produkten entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Russland/GUS, Lateinamerika, Schwellenländer, adidas Golf, Runtastic und das sonstige zentral geführte Geschäft.

Jedes Segment umfasst Großhandels-, Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf von Produkten der Marke adidas an Einzelhandelskunden und Endverbraucher.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 2.500 eigene Einzelhandelsgeschäfte, Monomarken-Franchisegeschäfte, Shop-in-Shops, Joint Ventures mit Einzelhandelspartnern und Co-Branded Stores sowie einen E-Commerce-Kanal, der Kunden in über 50 Ländern zur Verfügung steht.

Zu den Produkten der Marke adidas gehören Schuhe, Bekleidung und Zubehör wie Taschen und Bälle.

Der aktuelle realtimekurs der Adidas AG Aktie beträgt 137.6 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Electrocomponents PLC, German American Bancorp, Trigano SA, Aumann AG, Sterling Bancorp und Celldex Therapeutics. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.