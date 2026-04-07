Heikin-Ashi Trading-Strategie: Wie man mit Heikin-Ashi-Kerzen tradet
In diesem Leitfaden analysieren wir, was Heikin-Ashi-Kerzen sind und wie diese in eine Trading-Strategie aufgenommen werden können.
Was sind Heikin-Ashi-Kerzen?
Kerzen sind eine der ältesten Formen von technischen Chart-Indikatoren, die Trader bei der Analyse von Asset-Kursen verwenden können. Ein Kerzenchart ist ein Chart-Typ, der zur Visualisierung von Kursbewegungen und zur Erkennung von Mustern verwendet wird, wobei jeder Kerze eine einzelnen Handelssitzung repräsentiert.
Eine spezifische Form eines Kerzencharts ist der Heikin-Ashi, was Durschnitt („Heikin“ oder „Heiken“) und Balken („Aschi“) auf Japanisch bedeutet. Die Kerzen auf diesen Charts unterscheiden sich von den traditionellen japanischen Kerzencharts, da sie einige Daten der vorherigen Sitzung einbeziehen, um die Veränderung der Durchschnittswerte im Verlauf der Zeit aufzuzeigen.
(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)
Die Heikin-Ashi-Formel verwendet eine Kombination aus vier Kursdurchschnitten – Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte – aus der aktuellen und der vorherigen Handelssitzung. Dies unterscheidet sich von den traditionellen Kerzen, bei denen die Eröffnungs- und Schlusskurse den Körper der Kerze bilden und die Höchst- und Tiefstkurse die Schatten oder Dochte darstellen. Folglich wird jede Heikin-Ashi-Kerze an der Mitte des vorherigen Balkens ausgerichtet und nicht am Schlussniveau der vorherigen Kerze.
(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)
Der in einer Heikin-Ashi-Kerze verwendete Eröffnungskurs basiert auf dem Durchschnitt des Eröffnungs- und Schlusskurses der vorherigen Kerze. Der Schlusskurs ist ein Durchschnitt aus Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss der aktuellen Zeitperiode und nicht nur des Schlusskurses. Das Hoch auf dem Kerzendocht ist die höchste Zahl im Vergleich zwischen dem Eröffnungskurs, dem Tageshoch und dem Schlusskurs der Sitzung. Ebenso stellt der Tiefstwert auf dem Docht die niedrigste Zahl aus dem Tiefstwert, der Eröffnung oder dem Schluss der Sitzung dar.
Auf diese Weise erzeugt die Heikin-Ashi-Berechnung einen gleichmäßigeren Kerzenchart, der das Erkennen und Verfolgen von Kurstrends erleichtert.
(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)
Ein ruhigerer Chart ist besonders für die Analyse von unruhigen oder volatilen Asset-Kursen nützlich.
Wer hat Heikin-Ashi-Kerzen erfunden?
Nachdem wir jetzt wissen, was Heikin-Ashi-Kerzen sind, möchten wir tiefer in die Geschichte eintauchen.
Heikin-Ashi-Kerzen, auch manchmal Heiken-Ashi ausgesprochen, wurden von dem japanischen Reishändler Munehisa Homma bereits um 1700 entwickelt. Homma wird von vielen als der Vater der technischen Analyse angesehen, aufgrund seiner Arbeit zur Identifizierung von Kurstrends.
Der Reismarkt in Osaka funktionierte zu dieser Zeit sozusagen als eine Art frühe Version eines Terminmarktes, bei dem Coupons verwendet wurden, die gewinnbringend gehandelt wurden, bevor der Reis physisch geliefert wurde. Homma beobachtete den Einfluss der Händleremotionen auf ihre Handelsentscheidungen und stellte fest, dass sich die Stimmung auf den Märkten durch Angst und Gier beeinflussen lässt. Er führte das Konzept des Price-Action-Tradings ein, basierend auf der Erwartung bullischer oder bärischer Umkehrungen.
Homma entwickelte die ersten Kerzencharts und verwendete diese, um eindeutige Handelsmuster zu erkennen, die sich im Vorfeld von Veränderungen der Reispreise bildeten. Das Verständnis der Psychologie, die hinter den Preistrends steht, verschaffte ihm einen Vorteil gegenüber anderen Händlern, wie er es in seinem Buch „The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money“ aus dem Jahr 1755 beschrieb.
Warum sind Heikin-Ashi-Kerzen für Trader nützlich?
Die Analyse von Heikin-Ashi-Kerzen ermöglicht es Tradern, den Beginn von wichtigen Kurstrends und Trendumkehrungen zu erkennen, indem das tägliche Rauschen an den Aktienmärkten herausgefiltert wird. Dies ist besonders nützlich in Zeiten hoher Volatilität, in denen es leicht passieren kann, dass man die längerfristigen Bewegungen aus den Augen verliert. Trader können die Charts nutzen, um zu erkennen, wann sie eine Trading-Position eröffnen oder halten und wann sie aus dieser aussteigen sollten, bevor es zu einem Umschwung kommt, um hohe Verluste zu vermeiden.
Die Heikin-Ashi-Indikatoren können auf jedem Zeitrahmen angewendet werden – ob stündlich, täglich, monatlich usw. – obwohl Charts mit längeren Zeitrahmen typischerweise zuverlässiger sind. In Kombination mit anderen technischen Indikatoren bilden diese ein umfassenderes Bild von der Kursentwicklung eines Vermögenswertes. Trader können Heikin-Ashi-Charts nutzen, um Forex und Rohstoffe sowie Aktien und Indizes zu analysieren.
Wie man Heikin-Ashi-Kerzen interpretiert
Das Lesen von Heiken-Ashi-Kerzen ist relativ unkompliziert, es ist jedoch wichtig für Anleger zu verstehen, wie diese funktionieren und was sie bedeuten, um sie für fundierte Trading-Entscheidungen nutzen zu können.
In einem Markt, der sich in einem Aufwärtstrend befindet, beinhaltet ein Heikin-Ashi-Chart generell eine Reihe von grünen (oder andersfarbigen) Kerzen ohne unteren Schatten oder Docht. Im Gegensatz dazu gibt es bei einem Abwärtstrend keinen oberen Docht bei (typischerweise) roten Kerzen.
(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)
Wenn die Märkte ihre Richtung ändern und die Stimmung umschlägt, kommt es zu höherer Volatilität und die Kerzen ähneln den Dojis auf traditionellen Kerzencharts, mit kleineren Körpern und längeren Dochten. Mit dem Trendwechsel wechseln auch die Farben der Kerzen.
Zusätzlich zu den Kerzen gibt es drei Arten von Dreiecken, die auf Heikin-Ashi-Charts eingezeichnet sind: absteigend, aufsteigend und symmetrisch. Wenn Kerzen über die obere Begrenzung eines aufsteigenden oder symmetrischen Dreiecks ausbrechen, setzt sich der Aufwärtstrend voraussichtlich fort, wohingegen Kerzen, die unter die untere Begrenzung eines absteigenden Dreiecks fallen, auf einen voraussichtlichen bärischen Trend hindeuten.
(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)
So traden Sie mit Heikin-Ashi-Kerzen
Die Strategie der Heiken-Ashi-Kerzen kann Tradern dabei helfen, den Beginn starker Trends zu erkennen und ihre Portfolios entsprechend anzupassen, indem sie Long-Positionen eröffnen oder ausbauen, sobald sich bullische Trends abzeichnen und Positionen schließen, sobald die Trends bärisch werden.
Wenn die Charts Kerzen ohne Dochte oder Schatten am unteren Ende zeigen, ist dies ein starkes Signal für den Beginn eines bullischen Trends, dem Trader folgen können, um ihre Gewinne zu maximieren, anstatt Aktien vorzeitig zu verkaufen und Gewinne zu verschenken. Wenn Kerzen keine Dochte am oberen Ende haben, deuten diese auf den Beginn eines bärischen Trends hin und bewegen Trader dazu, Aktien zu verkaufen, um Verluste zu vermeiden. Je länger die Folge von Kerzen ohne Docht andauert, desto stärker ist der Trend, der damit angezeigt wird.
Kerzen mit kürzeren Körpern und längeren Dochten weisen darauf hin, dass Trader auf eine Unterbrechung des Trends achten sollten. Der Trend könnte sich anschließend umkehren, oder er könnte seine Bewegung in dieselbe Richtung fortsetzen. Dies erfordert ein gewisses Maß an Geschick und Erfahrung, um zu interpretieren, welche dieser Möglichkeiten wahrscheinlicher ist.
Sobald Trader einen Trend in eine der Richtungen erkannt haben, können sie Differenzkontrakte (CFDs) nutzen, um eine Position auf die Kursrichtung des zugrunde liegenden Vermögenswertes einzugehen.
Ein CFD ist ein Finanzkontrakt, üblicherweise zwischen einem Broker und einem Trader, bei dem sich eine Partei verpflichtet, der anderen die Differenz des Wertes eines Wertpapiers zwischen der Eröffnung und der Schließung eines Trades zu zahlen. Sie können entweder eine Long-Position halten und auf einen Anstieg des Kurses spekulieren oder eine Short-Position halten und darauf spekulieren, dass der Kurs fallen wird.
CFDs sind Instrumente mit Hebelwirkung, die es Ihnen ermöglichen, eine größere Position mit einer kleinen Anfangsinvestition zu eröffnen. Sie können jedoch auch Verluste vervielfachen, wenn sich der Kurs gegen Ihre Position bewegt.
Beschränkungen der Heikin-Ashi-Kerzentechnik
Die Heikin-Ashi-Technik wird als äußerst zuverlässiges analytisches Tool anerkannt, hat aber auch ihre Beschränkungen. Aufgrund von Durchschnittswerten zeigen die Kerzen keine exakten Eröffnungs- und Schlusskurse für einen Vermögenswert an und durch die Einbeziehung von historischen Kursen führen sie zu einer Verzögerung in der Trendlinie. Zwar kann die gleichmäßigere Verteilung der Kerzen die Erkennung von Trends erleichtern, doch werden dadurch auch Kurslücken ausgefüllt, die Trader häufig nutzen, um das Kursmomentum, Einstiegspunkte und Stop-Loss*-Niveaus zu erkennen, für das Kaufen und Verkaufen.
Diese Faktoren können Daytrader oder Scalper benachteiligen, besonders auf schnelllebigen Märkten wie dem Forexmarkt, da sie Signale geben, die bereits veraltet sind. Dies zeigt die Wichtigkeit der Analyse von Heikin-Ashi-Charts in Kombination mit anderen technischen Indikatoren, um genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Neben der Verwendung von Heikin-Ashi-Kerzen zur Bestimmung der Marktrichtung können Trader in ihren Trading-Strategien auch Trendindikatoren wie gleitende Durchschnitte und den Relative-Stärke-Index (RSI) einsetzen, um die Stärke des Momentums hinter der Kursbewegung zu messen.
*Stop-Losses sind nicht garantiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie verwendet man Heikin-Ashi-Kerzen?
Die Heikin-Ashi-Kerzenmuster sind eine Form des Chartings, die dazu dient, Trends auf den Finanzmärkten zu erkennen. Sie ähneln den herkömmlichen Kerzen, aber die Berechnung von Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss unterscheidet sich.
Zur Verwendung von Heikin-Ashi-Kerzen müssen Sie zunächst den Chart mit dem gewünschten Zeitrahmen und Instrument einrichten. Schauen Sie anschließend nach Mustern in den Kerzen, um Trend zu erkennen. Eine Heikin-Ashi Trading-Strategie kann verwendet werden, um Trends in jedem beliebigen Finanzmarkt zu erkennen, einschließlich Aktien, Forex, Rohstoffe und mehr. Sie kann ebenfalls verwendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte in einem Trade zu erkennen.
Wie werden Heikin-Ashi-Kerzen berechnet?
Heikin-Ashi-Kerzen werden anhand des Durchschnitts von Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss der vorherigen Periode berechnet.
Die in einer Heikin-Ashi-Kerze verwendete Eröffnung ist der Durchschnitt von Eröffnung und Schluss der vorherigen Periode. Der Schluss ist der Durchschnitt von Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss der aktuellen Periode.
Das Hoch der Kerze ist das Maximum des Hochs, der Eröffnung oder des Schlusses der aktuellen Periode. Das Tief ist das Minimum des Tiefs, der Eröffnung oder des Schlusses der aktuellen Periode.
Ist das Kerzenchart-Trading profitabel?
Kerzencharts bieten Tradern potenziell wertvolle Informationen über Kursbewegungen und die zugrunde liegende Psychologie des Marktes. Diese Erkenntnisse könnten Tradern dabei helfen, fundiertere Trading-Entscheidungen zu treffen.