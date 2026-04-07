In diesem Leitfaden analysieren wir, was Heikin-Ashi-Kerzen sind und wie diese in eine Trading-Strategie aufgenommen werden können.

Was sind Heikin-Ashi-Kerzen?

Kerzen sind eine der ältesten Formen von technischen Chart-Indikatoren, die Trader bei der Analyse von Asset-Kursen verwenden können. Ein Kerzenchart ist ein Chart-Typ, der zur Visualisierung von Kursbewegungen und zur Erkennung von Mustern verwendet wird, wobei jeder Kerze eine einzelnen Handelssitzung repräsentiert.

Eine spezifische Form eines Kerzencharts ist der Heikin-Ashi, was Durschnitt („Heikin“ oder „Heiken“) und Balken („Aschi“) auf Japanisch bedeutet. Die Kerzen auf diesen Charts unterscheiden sich von den traditionellen japanischen Kerzencharts, da sie einige Daten der vorherigen Sitzung einbeziehen, um die Veränderung der Durchschnittswerte im Verlauf der Zeit aufzuzeigen.

(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Die Heikin-Ashi-Formel verwendet eine Kombination aus vier Kursdurchschnitten – Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte – aus der aktuellen und der vorherigen Handelssitzung. Dies unterscheidet sich von den traditionellen Kerzen, bei denen die Eröffnungs- und Schlusskurse den Körper der Kerze bilden und die Höchst- und Tiefstkurse die Schatten oder Dochte darstellen. Folglich wird jede Heikin-Ashi-Kerze an der Mitte des vorherigen Balkens ausgerichtet und nicht am Schlussniveau der vorherigen Kerze.

(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Der in einer Heikin-Ashi-Kerze verwendete Eröffnungskurs basiert auf dem Durchschnitt des Eröffnungs- und Schlusskurses der vorherigen Kerze. Der Schlusskurs ist ein Durchschnitt aus Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss der aktuellen Zeitperiode und nicht nur des Schlusskurses. Das Hoch auf dem Kerzendocht ist die höchste Zahl im Vergleich zwischen dem Eröffnungskurs, dem Tageshoch und dem Schlusskurs der Sitzung. Ebenso stellt der Tiefstwert auf dem Docht die niedrigste Zahl aus dem Tiefstwert, der Eröffnung oder dem Schluss der Sitzung dar.

Auf diese Weise erzeugt die Heikin-Ashi-Berechnung einen gleichmäßigeren Kerzenchart, der das Erkennen und Verfolgen von Kurstrends erleichtert.

(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Ein ruhigerer Chart ist besonders für die Analyse von unruhigen oder volatilen Asset-Kursen nützlich.