استراتيجيات التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)

تتعدد الطرق لتوظيف مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في عالم التداول، حيث يُمكن استغلاله في تحليل اتجاهات الأسعار أو دمجه مع أدوات فنية أُخرى للحصول على صورة تحليلية أشمل.

كيفية توظيف مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول

تحديد الاتجاه

يُساعد مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في تحديد اتجاه حركة السعر، سواء كان صاعدًا (للأعلى) أو هابطًا (للأسفل).

عندما تكون أدنى نقطة في كل شمعة على المخطط البياني للسعر أسفل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فإن ذلك يُشير إلى احتمال وجود اتجاه هبوطي. وعلى العكس، إذا كانت أدنى نقطة أعلى من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فهذا يُشير إلى احتمال وجود اتجاه صعودي.

كلما زادت المسافة بين الشموع وخط متوسط أرنو ليجو المتحرك، كان الاتجاه أقوى. وكلما تقلّصت الفجوة بينهما، كلما زادت احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه.

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.

انعكاس الاتجاه

كما سبق وذكرنا، عندما يبدأ خط متوسط أرنو ليجو المتحرك في تغيير اتجاهه بالنسبة للمخطط البياني للسعر، فإنه قد يُنبئ بإشارات مبكرة لاحتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا انتقل السعر من الثبات فوق خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (مشيرًا إلى اتجاه صعودي) إلى أسفله فقد يُعلن ذلك عن تحول نحو اتجاه هبوطي. وبالمثل، إذا تحرك السعر من الثبات تحت خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (ما يُشير إلى اتجاه هبوطي) إلى أعلاه، فقد يُشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي.

يغيّر خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من أسفل إلى أعلى المخطط البياني للسعر، مُشيرًا إلى احتمالية حدوث انعكاس في السعر.

الدعم والمقاومة

يُعد متوسط أرنو ليجو المتحرك أداة فعّالة ومرنة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وذلك بفضل قدرته على التأقلم مع التقلبات السعرية المستمرة.

عندما يكون السعر أعلى من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فيُمكن أن يُفسر ذلك كمستوى دعم، مما يُنبئ بإمكانية ارتداد السعر من هذا الخط صعودًا. وعلى النقيض من ذلك، عندما يكون السعر أسفل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فيُمكن تفسيره كمستوى مقاومة، ما يُشير إلى احتمالية مواجهة السعر لضغوطات هبوطية واحتمال تراجعه.

يُمكن للمتداولين الذين يتّبعون هذه الاستراتيجية التفكير في فتح صفقة شراء عندما يقترب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأعلى، مُعتبرين إياه دعمًا مُحتملًا. وبالمثل، يُمكنهم التفكير في فتح صفقة بيع على المكشوف عندما يقترب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأسفل، مُعتبرين إياه مقاومة مُحتملة.

الدمج مع مُؤشرات أُخرى

يُمكن دمج مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك مع مُتوسطات مُتحركة أُخرى تستخدم طُرق حسابية وإطارات زمنية مُختلفة لتحسين استراتيجيات التداول وزيادة دقة الإشارات. كما يُمكن توظيفه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (SAR) وبولينجر باندز® لتأكيد الاتجاه وتقييم قوته.