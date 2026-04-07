متوسط أرنو ليجو المتحرّك (Arnaud Legoux moving average)
استكشف استراتيجية التداول بمتوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)، وتعلم كيفية حسابه وضبط إعداداته، وكيفية استخدامه في التداول. تابع القراءة لمعرفة المزيد في دليلنا الشامل.
ما هي استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)؟
بدأ استراتيجية التداول بمتوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA) بأنها منهجية تداول تتضمن استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)، وهو مُؤشر للتحليل الفني يحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة مُحددة باستخدام دالة التوزيع الجاوسي.
تم ابتكار هذا المُؤشر من قِبل عالمي الرياضيات الفرنسيين أرنو ليجو وديميتريس كوزيس-لوكاس في عام 2009، بهدف توفير مُتوسط مُتحرك سلس وسريع الاستجابة، مع تقليل التأخير والتشويش في البيانات.
أبرز النقاط
- متوسط أرنو ليجو المتحرك هو مُؤشر للتحليل الفني مُصمم لتوفير مُتوسط مُتحرك سلس وسريع الاستجابة، مع تقليل التأخير والتشويش في البيانات.
- تم ابتكار هذا المُؤشر من قِبل أرنو ليجو وديميتريس كوزيس-لوكاس، ويستخدم دالة التوزيع الجاوسي لتعيين أوزان لنقاط البيانات خلال الفترة المُحددة.
- يُمكن استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك لتحديد اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة فيه، ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع مُؤشرات أخرى لتحسين استراتيجيات التداول.
- يُعد دمج متوسط أرنو ليجو المتحرك مع مُؤشرين من مُتوسطات الحركة الأُسية (EMA) أحد استراتيجيات التداول الشائعة لاستخدامه، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى لتوظيف هذا المؤشر.
- يُقدم متوسط أرنو ليجو المتحرك العديد من المزايا مثل السلاسة، وقدرات التصفية، وتقليل التأخير، ولكن يجب على المتداولين إدراك المخاطر المرتبطة به مثل الإشارات الخاطئة، والتعقيدات الحسابية، وضرورة استخدامه بالتوازي مع مؤشرات أخرى لتحقيق أفضل النتائج.
شرح استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك
حساب مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)
على الرغم من أن مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك مُتاح على مُعظم منصات التداول والمخططات البيانية، إلا أن فهم عملية حسابه يُمكن أن يكون مُفيدًا للمتداولين لاستخدامه بفعالية.
تعتمد معادلة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك على المجموع المُرجّح ضمن فترة زمنية مُحددة وإزاحة مُرشّح جاوسي. تُحدد الأوزان باستخدام دالة التوزيع الجاوسي. ويتم تطبيق المُتوسط بطريقة تُقلل من التأخير المُرتبط عادةً بالمُتوسطات المُتحركة التقليدية.
باختصار، معادلة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك القياسية هي كالآتي:
حيث:
-
المجموع المرجح للأسعار: في هذا الجزء من عملية الحساب، يتم ضرب كل سعر في الفترة المُختارة بوزن مُحدد. يتم تحديد الوزن باستخدام دالة جاوسية، مما يُساعد على تعيين أوزان أعلى للأسعار الأحدث وأوزان أقل للأسعار الأقدم. ويسمح هذا لهذا المتوسط المتحرك بالتركيز بشكل أكبر على بيانات الأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
-
مجموع الأوزان: هذا المُكوّن هو ببساطة مجموع جميع الأوزان التي تم تعيينها للأسعار في الفترة المُختارة. من خلال جمع هذه الأوزان، يُمكنك تسوية المتوسط المتحرك، والتأكد من أن النتيجة النهائية غير مُتحيزة بعملية الترجيح. ولحساب مجموع الأوزان، ستقوم بجمع جميع الأوزان التي تم تحديدها باستخدام الدالة الجاوسية لكل سعر في الفترة المُختارة.
إعدادات المُؤشر
عند ضبط مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك، من الضروري مُراعاة استراتيجية التداول الخاصة بك والأفق الزمني الذي تستهدفه. يتكون مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك من ثلاثة عناصر رئيسية: حجم النافذة، والإزاحة، والسيغما. قد تختلف مُسميات هذه العناصر على المنصات المُختلفة. على سبيل المثال، في Capital.com، تُسمى هذه العناصر: الفترة، والإزاحة، والانحراف.
من الجدير بالذكر أن الانحراف المعياري لا يُستخدم مُباشرةً في حساب مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك. ومع ذلك، فإن أحد مُعاملات المُؤشر، وهو "سيغما"، يُشير إلى الانحراف المُستخدم كجزء من دالة التوزيع الجاوسي.
-
الفترة أو حجم النافذة: تُحدد الفترة، أو حجم النافذة أو فترة الاسترجاع، عدد نقاط البيانات التاريخية المُستخدمة في حساب مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك. كلما كانت الفترة أقصر، زادت استجابة مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك لتغيرات الأسعار الحديثة، ولكن قد يزيد ذلك أيضًا من التشويش واحتمالية ظهور إشارات خاطئة. أما الفترة الأطول، فتجعل مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر سلاسة، مع تشويش أقل، ولكن قد تُسبب تأخيرًا في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
-
الإزاحة: تُحدد الإزاحة موضع مرشح جاوسي، الذي يُستخدم لترجيح نقاط البيانات في حساب المُتوسط المُتحرك. تُعبّر الإزاحة عن جزء من حجم النافذة، بقيمة تتراوح بين 0 و 1. كلما زادت الإزاحة، اقترب مرشح جاوسي من نقاط البيانات الأحدث، مما يجعل مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الحديثة، ولكنه قد يزيد أيضًا من التشويش. أما الإزاحة الأقل، فتُقرّب مرشح جاوسي من مركز النافذة، مما مما يُنتج خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر نعومة، ولكن قد يُسبب تأخيرًا أكبر.
-
الانحراف أو سيغما: في إطار استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُشير مصطلح السيغما إلى الانحراف المعياري المُستخدم في دالة التوزيع الجاوسي. يُحدد هذا المُعامل سلاسة المُنحنى ودرجة ترجيح نقاط البيانات القريبة من مركز النافذة مُقارنةً بالأبعد. استخدام قيمة سيغما أصغر يُؤدي إلى مرشح جاوسي أضيق، مما يجعل مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر استجابة، ولكن مع زيادة احتمالية ظهور التشويش والإشارات الخاطئة. أما قيمة سيغما الأكبر، فتُؤدي إلى مرشح جاوسي أوسع، مما يجعل مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر سلاسة، ولكن مع تأخير أكبر.
ننصح المتداولين بتجربة مُختلف أحجام النوافذ للوصول إلى التوازن الأمثل بين سرعة الاستجابة وفعالية تقليل التشويش. كما يُمكنهم اختبار إعداداتهم على حساب تجريبي لتحليل الإشارات المُتولدة وضمان توافقها مع أهدافهم الخاصة. تذكر دائمًا إجراء البحوث اللازمة قبل البدء بأي عملية تداول، وعدم المُخاطرة بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.
استراتيجيات التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)
تتعدد الطرق لتوظيف مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في عالم التداول، حيث يُمكن استغلاله في تحليل اتجاهات الأسعار أو دمجه مع أدوات فنية أُخرى للحصول على صورة تحليلية أشمل.
كيفية توظيف مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول
يُمكنك استخدام المُؤشر بطرق مُختلفة، كما يُمكنك دمجه مع أدوات التحليل الفني الأُخرى للحصول على رؤية أشمل للسوق.
تحديد الاتجاه
يُساعد مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في تحديد اتجاه حركة السعر، سواء كان صاعدًا (للأعلى) أو هابطًا (للأسفل).
عندما تكون أدنى نقطة في كل شمعة على المخطط البياني للسعر أسفل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فإن ذلك يُشير إلى احتمال وجود اتجاه هبوطي. وعلى العكس، إذا كانت أدنى نقطة أعلى من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فهذا يُشير إلى احتمال وجود اتجاه صعودي.
كلما زادت المسافة بين الشموع وخط متوسط أرنو ليجو المتحرك، كان الاتجاه أقوى. وكلما تقلّصت الفجوة بينهما، كلما زادت احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
انعكاس الاتجاه
كما سبق وذكرنا، عندما يبدأ خط متوسط أرنو ليجو المتحرك في تغيير اتجاهه بالنسبة للمخطط البياني للسعر، فإنه قد يُنبئ بإشارات مبكرة لاحتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
على سبيل المثال، إذا انتقل السعر من الثبات فوق خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (مشيرًا إلى اتجاه صعودي) إلى أسفله فقد يُعلن ذلك عن تحول نحو اتجاه هبوطي. وبالمثل، إذا تحرك السعر من الثبات تحت خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (ما يُشير إلى اتجاه هبوطي) إلى أعلاه، فقد يُشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي.
يغيّر خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من أسفل إلى أعلى المخطط البياني للسعر، مُشيرًا إلى احتمالية حدوث انعكاس في السعر.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
الدعم والمقاومة
يُعد متوسط أرنو ليجو المتحرك أداة فعّالة ومرنة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وذلك بفضل قدرته على التأقلم مع التقلبات السعرية المستمرة.
عندما يكون السعر أعلى من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فيُمكن أن يُفسر ذلك كمستوى دعم، مما يُنبئ بإمكانية ارتداد السعر من هذا الخط صعودًا. وعلى النقيض من ذلك، عندما يكون السعر أسفل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فيُمكن تفسيره كمستوى مقاومة، ما يُشير إلى احتمالية مواجهة السعر لضغوطات هبوطية واحتمال تراجعه.
يُمكن للمتداولين الذين يتّبعون هذه الاستراتيجية التفكير في فتح صفقة شراء عندما يقترب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأعلى، مُعتبرين إياه دعمًا مُحتملًا. وبالمثل، يُمكنهم التفكير في فتح صفقة بيع على المكشوف عندما يقترب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأسفل، مُعتبرين إياه مقاومة مُحتملة.
الدمج مع مُؤشرات أُخرى
يُمكن دمج مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك مع مُتوسطات مُتحركة أُخرى تستخدم طُرق حسابية وإطارات زمنية مُختلفة لتحسين استراتيجيات التداول وزيادة دقة الإشارات. كما يُمكن توظيفه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (SAR) وبولينجر باندز® لتأكيد الاتجاه وتقييم قوته.
استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA) و المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)
تُجسد هذه الاستراتيجية تلاقي مزايا متوسط أرنو ليجو المتحرك المتمثلة في النعومة وسرعة الاستجابة مع خصائص المتوسط المتحرك الأسي الأكثر تقليدية، مما يمنح المتداولين فرصة للاستفادة من أفضل ما في كلا النهجين.
ولتطبيق هذه الاستراتيجية، ستحتاج إلى رسم ثلاثة مُتوسطات مُتحركة على المخطط البياني: متوسط أرنو ليجو المتحرك طويل الأجل (مثلًا لمدة 100 يوم) ومُؤشرين متوسط متحرك أسي قصيري الأجل (مثلًا لمدة 10 و 15 يومًا).
في هذه الاستراتيجية، يعمل متوسط أرنو ليجو المتحرك كمرشح أساسي لتحديد الاتجاه، حيث يُحدد ما إذا كان سيتم فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف بناءً على موقع السعر بالنسبة لخط متوسط أرنو ليجو المتحرك. يتم دمج مُؤشري المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 و 15 يومًا لتقديم إشارات تقاطع صعودية أو هبوطية.
على سبيل المثال، عندما يكون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أسفل السعر، مع تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا، يُمكن اعتبار ذلك كإشارة صعودية. وعلى العكس، عندما يكون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك فوق السعر، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا يتقاطع فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام، يُمكن اعتبار ذلك كإشارة هبوطية.
يمر خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أسفل مخطط السعر، بينما يعبر المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا، مُشيرًا إلى وجود اتجاه صعودي محتمل قيد التكوين
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لماذا يُفضل استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
-
السلاسة: تم تصميم متوسط أرنو ليجو المتحرك لتقديم خط متوسط متحرك أكثر سلاسة، مما قد يساعد في تقليل التشويش والإشارات الخاطئة ويسهم في التعرف على الاتجاهات الفعلية بوضوح أكبر.
-
قدرات التصفية: يجمع مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك بين مزايا المُتوسطات المُتحركة المُرجحة ومرشحات جاوسي، مما يُوفر طريقة فعالة لتصفية الإشارات الزائدة في الأسواق غير المُستقرة.
-
تقليل التأخير: تُؤدي طريقة الحساب الفريدة لمُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك إلى تقليل التأخير مُقارنةً بالمُتوسطات المُتحركة التقليدية، مما يعني أوقات استجابة أسرع للمتداولين.
المخاطر المرتبطة بمتوسط أرنو ليجو المتحرك
-
الإشارات الخاطئة: بالرغم من أن متوسط أرنو ليجو المتحرك مصمم لتقليل الإشارات الخاطئة، إلا أنه ليس بمنأى عنها. يجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام تقنيات تأكيد إضافية لتجنب الوقوع في فخ الإشارات المُضللة.
-
الحساب المُعقد: طريقة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر تعقيدًا من المتوسطات المتحركة القياسية، مما قد يُصعّب على بعض المتداولين فهمها وتطبيقها بشكل صحيح.
-
ليس مؤشرًا مستقلًا: مثل أي مُؤشر فني آخر، لا ينبغي متوسط أرنو ليجو المتحرك كأداة وحيدة لاتخاذ قرارات التداول، بل يجب دمجه مع مُؤشرات أُخرى وتحليل حركة السعر لتحقيق أفضل النتائج.
الخاتمة
يُعد مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك مُؤشرًا قيمًا للتحليل الفني، حيث يُوفر مُتوسطًا مُتحركًا سلسًا وسريع الاستجابة من خلال استخدام دالة التوزيع الجاوسي لتعيين أوزان لنقاط البيانات خلال فترة مُحددة. ويتميز هذا المتوسط عن أنواع المُتوسطات المُتحركة الأُخرى بطريقة حسابه الفريدة التي تُقلل التأخير والضوضاء.
يُمكن للمتداولين استخدام مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك لأغراض مُختلفة، مثل تحديد الاتجاه، وانعكاس الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. وإحدى أكثر استراتيجية التداول بهذا المتوسط شيوعًا تتضمن دمجه مع مؤشرين من المتوسطات المتحركة الأسية.
على الرغم من أن مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك يُقدم مزايا مثل السلاسة، وقدرات التصفية، وتقليل التأخير، فمن الضروري أن يُدرك المتداولون المخاطر المُحتملة مثل الإشارات الخاطئة، والحاجة إلى دمجه مع مُؤشرات أُخرى وتحليل حركة السعر. وبالنسبة للمتداولين الذين قرروا استخدام مُؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول، يُعد فهم طريقة حسابه أمرًا ضروريًا لاتخاذ القرارات.
الأسئلة الشائعة
كيف يُمكن استخدام مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول؟
للاستفادة من مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُمكن للمتداول تطبيقه على لبمخطط السعري وتحليل تفاعله مع السعر لتحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه، بالإضافة إلى تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
كيف يُمكن قراءة مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
لتفسير مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك، يجب على المتداول التركيز على موضع السعر بالنسبة لخط متوسط أرنو ليجو المتحرك وكذلك اتجاه هذا الخط. إذا تحوّل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك للمرور أعلى المخطط البياني للسعر، فيُعد ذلك مؤشرًا لاتجاه هبوطي محتمل، والعكس صحيح. فإذا تحوّل خط متوسط أرنو ليجو المتحرك للمرور أسفل السعر، فيُمكن أن يُعتبر مؤشرًا لاتجاه صعودي محتمل.
ما هي الأطر الزمنية المثالية لاستخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
تعتمد الأطر الزمنية المثلى لاستخدام مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك على استراتيجية التداول الخاصة بك وأهدافك المنشودة. ننصح المتداولين بتجربة مُختلف الأطر الزمنية للوصول إلى التوازن الأمثل بين سرعة الاستجابة وفعالية تقليل التشويش.
كيف يُمكن الجمع بين مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك ومؤشرات فنية أخرى؟
كما يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة الأسية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (SAR) وبولينجر باندز® لتأكيد الاتجاهات وتقييم قوتها، وتعزيز إشارات التداول الواردة.