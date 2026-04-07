شرح مؤشر القوة النسبية

تم تطوير مؤشر القوة النسبية بواسطة المهندس الميكانيكي الذي تحوّل إلى متداول ومحلل فني، ج. ويلز وايلدر جونيور، والذي قدمه لأول مرة في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان "مفاهيم جديدة في نظم التداول الفني".

مثل معظم مؤشرات التذبذب، عادة ما يتم تمثيل مؤشر القوة النسبية أسفل المخطط البياني للسعر. يمكن استخدام هذا المؤشر على أي إطار زمني للمخطط البياني سواء بالشموع أو الأعمدة، بما في ذلك الدقائق والساعات والأيام والأسابيع.

يمكن أيضًا حساب مؤشر القوة النسبية على فترات زمنية مختلفة. الإعداد الافتراضي لهذا المؤشر هو 14 فترة، لكن قد يفضّل بعض المتداولين استخدام إعدادات مخصصة لمؤشر مؤشر القوة النسبية مثل فترتين أو تسع فترات أو حتّى 50 فترة. على سبيل المثال، لضبط مؤشر القوة النسبية ليتناسب مع استراتيجية التداول اليومي، قد يعدل المتداولون الإعدادات إلى فترة استرجاع أقصر، مثل 7 أو 10 فترات، وذلك لزيادة الحساسية تجاه التغيرات السعرية الأحدث.



من خلال مقارنة حجم الارتفاعات الحديثة بالانخفاضات الأخيرة، يُولّد مؤشر القوة النسبية قيمة تتراوح من 0 إلى 100 تعكس قوة أو ضعف زخم سعر الأصل.

عند تجاوز قيمة مؤشر القوة النسبية لعتبة الـ70 ، يُعتبر ذلك دلالة على حالة تشبّع شرائي، ما يُنذر بأن قيمة الأصل ربما تُقدر بأكثر من قيمتها الحقيقية، وبالتالي قد يكون تصحيح السعر وشيكًا.

عند هبوط قيمة مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، يُعتبر ذلك مؤشرًا على حالة التشبّع البيعي، مما يُشير إلى احتمال تقدير الأصل بأقل من قيمته الفعلية واحتمالية حدوث ارتداد في الأسعار.

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية؟

لا يُعد الإلمام بتفاصيل حساب مؤشر القوة النسبية ضروريًا لتطبيق استراتيجيات التداول المعتمدة على هذا المؤشر، نظرًا لأنه غالبًا ما يكون مدمجًا ضمن منصات التداول. ومع ذلك، فإن فهم آلية عمل هذا المؤشر يُعزز من قدرة المتداول على تحليل الإشارات التي يُقدمها المؤشر.

يتم احتساب مؤشر القوة النسبية عن طريق تطويع معامل القوة النسبية (RS). ويتم حساب معامل القوة النسبية بقسمة متوسط الارتفاع على متوسط الانخفاض.

يتم حساب متوسط الارتفاع بجمع التغييرات الإيجابية في الأسعار خلال أخر X فترة زمنية (والتي يُفضل أن تكون 14 فترة كما أوصى بها ج. ويلز وايلدر جونيور)، ومن ثم قسمة الناتج على عدد الفترات للحصول على المتوسط.

يتم حساب متوسط الانخفاض بجمع التغييرات السلبية في الأسعار خلال نفس عدد الفترات، ومن ثم قسمة الناتج على عدد الفترات.

بعد ذلك، يتم تحويل نسبة القوة النسبية (الناتجة من قسمة متوسط الارتفاع على متوسط الانخفاض) إلى مؤشر القوة النسبية، الذي يتراوح بين 0 و 100، للحصول على معادلة مؤشر القوة النسبية النهائية.