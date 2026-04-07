كيفية حساب المتوسط المتحرك

باختلاف نوع المتوسط المتحرك، تتباين المعادلة المستخدمة

معادلة المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يُعتبر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) من أبسط وأكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعاً، ويتم احتسابه بأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة مختارة من الأسعار أو نقاط البيانات على مدى فترة زمنية محددة.

معادلة المتوسط المتحرك البسيط هي كالتالي:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n حيث: P1، P2، ...، Pn = أسعار نقاط البيانات n = عدد الفترات

يوزع المتوسط المتحرك البسيط وزناً متساوياً لكل نقطة سعرية ويعمل على تسوية تقلبات الأسعار ليكشف الاتجاه الأساسي بوضوح. ولكن، قد يكون من عيوبه البطء في الاستجابة لتغيرات الأسعار الجديدة، مما يُقلل من حساسيته تجاه التحولات السوقية المفاجئة

معادلة المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يُعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) من الأنواع المتطورة لمؤشر المتوسط المتحرك، إذ يُعطي وزناً أكبر للبيانات السعرية الأحدث، ما يجعله أكثر تجاوباً مع المعطيات الجديدة في السوق.

معادلة المتوسط المتحرك الأسي هي كالتالي:

EMA = (Close - Previous EMA) * (2 / (n + 1)) + Previous EMA حيث: Close = سعر الإغلاق الحالي Previous EMA = قيمة المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة n = عدد الفترات

يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار الأحدث، مما يوفّر للمتداولين إشارة أسرع لتحولات الاتجاه المحتملة أو مدى استمراريتها. ومع ذلك، قد تؤدي الحساسية المتزايدة إلى زيادة عدد الإشارات الخاطئة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط.

معادلة المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يخصص المتوسط المتحرك الموزون (WMA) أوزاناً متباينة لكل نقطة سعرية، ومثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، فإنه عادةً ما يعطي أهمية أكبر للبيانات الأحدث، إلا أنه يختلف عنه في آلية احتساب المتوسط وتوزيع الأوزان على نقاط البيانات.

معادلة المتوسط المتحرك المرجح هي كالتالي:

WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2) حيث: P1، P2، ...، Pn = أسعار نقاط البيانات n = عدد الفترات

على عكس المتوسط المتحرك البسيط الذي يمنح وزناً متساوياً لجميع نقاط البيانات، والمتوسط المتحرك الأسي الذي يستعين بمعادلة التسوية الأسية، يقوم المتوسط المتحرك المرجح بحساب المتوسط من خلال ضرب كل نقطة سعرية بعامل وزن تتناقص قيمته مع أقدمية البيانات.

وهذا يمنح المتوسط المتحرك المرجح القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات الأسعار أكثر من المتوسط المتحرك البسيط ونظام توزين يتيح مرونة أكبر مقارنةً بالمتوسط المتحرك الأسي. ومع ذلك، يعيب هذا لمتوسط حساسيته المتزايدة التي قد تؤدي إلى ظهور إشارات خاطئة بشكل أكبر، تماماً مثلما يحدث مع المتوسط المتحرك الأسي.