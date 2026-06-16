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Торговать US Dollar / Russian Ruble CFD

86.39+5.96%
The chart displays the USD/RUB exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 86.39, a high of 81.613, and a low of 81.049.
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81.51

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86.39

4.88
Низкий: 81.049Высокий: 81.613
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред4.88
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
RUB 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.004113 %
(-RUB 0.08)

Размер сделки с левереджем ~RUB 2,000.00

Средства от левереджа ~ $RUB 1,000.00

-0.00411%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
RUB 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.004107 %
(-RUB 0.08)

Размер сделки с левереджем ~RUB 2,000.00

Средства от левереджа ~ $RUB 1,000.00

-0.00411%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаRUB
Минимальный объем торгов1000
Маржа50.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.1%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать US Dollar / Russian Ruble CFD

The base currency is USD. The counter currency is RUB. The dollar to ruble rate shows how much one American dollar is worth against the Russian ruble. This is the most popular Forex pair to trade the Russian ruble, which connects currencies of two leading global economies. The ruble (symbol ₽) is regulated by the Central Bank of Russia. The US dollar is the world’s most dominant currency, controlled and issued by the United States Federal Reserve System. The dollar to ruble rate is sensitive to changes in global energy prices. The USD/RUB chart is available at Capital.com.

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12:40, 11 сентябрь 2025

Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.6
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы