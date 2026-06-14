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Торговать EUR/NOK Forward CFD

11.13320%
The chart displays the EURNOKZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 11.1332, a high of 11.1315, and a low of 11.1082.
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11.1272

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11.1332

0.006
Низкий: 11.1082Высокий: 11.1315
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред0.006
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
NOK 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.00411 %
(-NOK 4.11)

Размер сделки с левереджем ~NOK 100,000.00

Средства от левереджа ~ $NOK 99,000.00

-0.00411%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
NOK 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.00411 %
(-NOK 4.11)

Размер сделки с левереджем ~NOK 100,000.00

Средства от левереджа ~ $NOK 99,000.00

-0.00411%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаNOK
Минимальный объем торгов100
Маржа1.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.03%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать EUR/NOK Forward CFD

The base currency – EUR. The counter currency – NOK. The EUR/NOK chart represents the relationship between the euro and the Norwegian krone. Emitted by the European Central Bank, the euro is the second most traded currency in the world. It is used by the European currency bloc, called the Eurozone, and is the official currency of 17 states. The currency of Norway, the Norwegian krone, is also a popular currency in European trades. The value of NOK in comparison with other currencies, EUR in particular, significantly depends on oil prices and interest rates. To browse the latest Forex EUR/NOK rates, follow Capital.com.

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12:40, 11 сентябрь 2025

Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.8
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы