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Торговать EUR/CHF Forward CFD

0.911010%
The chart displays the EURCHFZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.91101, a high of 0.91085, and a low of 0.91013.
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0.91083

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0.91101

0.00018
Низкий: 0.91013Высокий: 0.91085
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред0.00018
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
CHF 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.00411 %
(-CHF 4.11)

Размер сделки с левереджем ~CHF 100,000.00

Средства от левереджа ~ $CHF 99,000.00

-0.00411%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
CHF 1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.00411 %
(-CHF 4.11)

Размер сделки с левереджем ~CHF 100,000.00

Средства от левереджа ~ $CHF 99,000.00

-0.00411%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаCHF
Минимальный объем торгов100
Маржа1.00%
Фондовая биржа
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
0.01%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Торговать EUR/CHF Forward CFD

The EUR/CHF rate tracks the price of the euro, the base currency, against the Swiss franc, the counter currency. Monetary policy announcements of both the European Central Bank and the Swiss National Bank will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates.

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Рынок оставался относительно спокойным с лёгким техническим уклоном в позитивную сторону накануне фундаментальных событий: согласно отчётам CoT, спекулянты продолжают удерживать чистые длинные позиции, в то время как клиенты Capital.com сместились к нейтральной позиции.
12:40, 11 сентябрь 2025

Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.8
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы