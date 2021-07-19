Основные тезисы:

Стейкинг криптовалют — это процесс хранения и блокировки токенов в блокчейн-сети, работающей на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS), для поддержки безопасности и работоспособности сети.

В отличие от майнинга (Proof-of-Work), стейкинг не требует вычислительного оборудования; право валидатора на блок определяется долей заблокированных монет.

Вознаграждение за стейкинг зависит от параметров протокола, общего объема заблокированных монет в сети, комиссии за транзакции и инфляции токена.

Участие в стейкинге сопряжено с рыночными и техническими рисками, включая волатильность курса криптовалюты, периоды временной блокировки средств (unbonding period) и штрафы сети за сбои в работе узлов (слэшинг).

Доходность в сетях PoS не является гарантированной или фиксированной; она динамически изменяется в зависимости от спроса, предложения и активности участников блокчейна.

На рынке существуют разные форматы участия, от традиционных пулов до ликвидного стейкинга (Liquid Staking) и рестейкинга (Restaking).

Сегодня Proof-of-Stake (PoS) — это фундаментальная основа работы Ethereum (ETH) и большинства ведущих блокчейн-экосистем. Переход на экологичную архитектуру позволил не только снизить энергопотребление сетей, но и превратить стейкинг в один из главных инструментов криптоинвесторов. В этой статье мы подробно разберем, как устроен рынок стейкинга сегодня, чем классический подход отличается от современных протоколов, и рассмотрим актуальные возможности для размещения активов.

Что такое стейкинг криптовалют?

Стейкинг криптовалют — это хранение (блокировка) стейка монет в кошельке для поддержки работы блокчейн-сети. Таким образом, проводя стейкинг монет, их держатель становится валидатором сети, поддерживает ее безопасность, и получает за это соразмерную компенсацию — в тех же монетах, которые хранит.

Вознаграждение за стейкинг выплачивается в виде процентов. Процент вознаграждения варьируется от сети к сети и зависит от ряда факторов, один из которых — динамика спроса и предложения.

С ростом числа блокчейнов, перешедших на PoS, появились различные варианты стейкинга криптовалют: стейкинг-пулы, стейкинг через провайдеров и холодный стейкинг.

Цель этих инициатив — привлечение к стейкингу криптовалют розничных инвесторов с небольшим количеством монет.

Как работает стейкинг?

Механизм стейкинга опирается на работу сетевых узлов — нод (nodes), которые проверяют легитимность транзакций и добавляют новые блоки в блокчейн. В сетях Proof-of-Stake вероятность того, что узел получит право валидировать следующий блок, прямо пропорциональна объему монет, заблокированных в его стейке.

В экосистеме PoS выделяют две основные роли участников:

Валидаторы (Validators) — операторы независимых узлов сети, которые устанавливают специализированное программное обеспечение, поддерживают круглосуточную работу ноды и хранят полную копию блокчейна. Валидаторы напрямую проверяют транзакции и формируют блоки. Делегаторы (Delegators) — держатели монет, которые не желают или не имеют технической возможности запускать собственную ноду. Они передают (делегируют) право голоса своих токенов выбранному валидатору. Монеты остаются на кошельке или в смарт-контракте делегатора, но увеличивают совокупный вес валидатора в сети. Взамен валидатор делится с делегаторами частью полученного сетевого вознаграждения, удерживая небольшую комиссию за обслуживание ноды.

Процесс стейкинга начинается с приобретения токенов, совместимых с алгоритмом PoS. После выбора валидатора или пула пользователь подтверждает транзакцию блокировки в смарт-контракте. В этот период токены не могут быть переведены или проданы на бирже до завершения официального периода разблокировки, установленного правилами конкретного блокчейна.

Виды стейкинга

С развитием блокчейн-индустрии появились различные модели стейкинга, которые отличаются по степени технической сложности, требованиям к минимальному порогу входа и уровню контроля над активами.

Фиксированный стейкинг (Locked Staking): Монеты блокируются на строго определенный срок (например, от нескольких недель до нескольких месяцев). В течение этого периода вывод средств либо невозможен, либо приводит к полной потере начисленного за период вознаграждения. Как правило, протоколы предлагают более высокий процент компенсации за фиксированную блокировку, так как это обеспечивает сети предсказуемую безопасность.

Гибкий стейкинг (Flexible Staking): Пользователь сохраняет право в любой момент запросить вывод средств из стейкинга. Поскольку сеть получает менее стабильный залог, процентная ставка по гибким протоколам обычно ниже, чем при фиксированной блокировке.

Холодный стейкинг (Cold Staking): Процесс делегирования монет непосредственно с аппаратного (оффлайн) кошелька. Устройство не подключено к интернету, что существенно снижает риск кибератак или несанкционированного доступа. При этом права на валидацию передаются рабочему узлу, а сами активы остаются защищенными на холодном носителе.

Что такое стейкинг-пул и как он работает

Стейкинг-пул — это объединение ресурсов нескольких участников с целью совместного запуска ноды-валидатора и повышения вероятности получения сетевой награды. Во многих PoS-сетях для самостоятельного запуска ноды требуется высокий порог капитала (например, 32 ETH в сети Ethereum). Стейкинг-пулы позволяют владельцам небольших балансов объединять свои активы. Вознаграждение, полученное пулом, распределяется между участниками пропорционально их доле, за вычетом комиссии оператора за техническое обслуживание инфраструктуры.

Разница между традиционным и ликвидным стейкингом

Традиционный стейкинг предполагает временную заморозку ликвидности: пока монеты находятся в смарт-контракте, их нельзя использовать в торговле или других финансовых операциях. Чтобы решить проблему неэффективного использования капитала, был разработан механизм ликвидного стейкинга (Liquid Staking).

При использовании ликвидного стейкинга пользователь передает свои токены в специализированный протокол, который направляет их валидаторам. Взамен протокол выпускает и выдает пользователю производные токены — LST (Liquid Staking Tokens), например stETH или rETH, которые подтверждают право собственности на заблокированный базовый актив и начисленное вознаграждение. Эти производные токены остаются ликвидными: их можно свободно перемещать, продавать или использовать в децентрализованных финансовых сервисах (DeFi), пока основной актив продолжает поддерживать безопасность сети.

Параметр сравнения Традиционный стейкинг (Traditional Staking) Ликвидный стейкинг (Liquid Staking) Доступ к ликвидности Монеты заблокированы; торговля ими невозможна до завершения периода разблокировки. Пользователь получает производный токен (LST), которым можно свободно распоряжаться. Порог входа Может требоваться значительный минимум монет (для запуска ноды). Как правило, минимальные ограничения отсутствуют. Управление активами Прямое делегирование валидаторам через собственный кошелек. Взаимодействие через смарт-контракт провайдера ликвидного стейкинга. Технические риски Риск слэшинга конкретного выбранного валидатора. Риск слэшинга, а также риск уязвимости смарт-контракта протокола и отвязки курса LST от базового актива. Начисление вознаграждения Напрямую в протокольных монетах на кошелек. Автоматически отражается в стоимости или балансе LST-токена.

Отличие стейкинга от майнинга

Стейкинг (PoS) и майнинг (PoW) выполняют одну задачу — подтверждают транзакции и обеспечивают консенсус в сети, но разными способами. Безопасность PoW поддерживается за счет мощного оборудования (ASIC, видеокарты) и высоких затрат электроэнергии. В сетях PoS вычисления заменены экономическим залогом: алгоритм выбирает валидаторов на основе количества монет в стейке, поэтому такие сети практически не требуют оборудования и потребляют минимум энергии.

Что такое рестейкинг (Restaking) в криптовалюте

Рестейкинг (Restaking) — это концепция в блокчейн-экосистеме, позволяющая использовать уже заблокированные в стейкинге активы или LST-токены для одновременного обеспечения безопасности сторонних протоколов, приложений (dApps) или сетей оракулов.

В классической модели PoS застейканные монеты защищают только один базовый блокчейн. При рестейкинге валидаторы соглашаются на дополнительные правила валидации для внешних сетей, используя в качестве обеспечения свой текущий залог. Это позволяет новым проектам опираться на безопасность уже существующей сети (например, Ethereum) без создания собственной валидаторской инфраструктуры с нуля.

Для участника такой подход создает возможность получать дополнительное вознаграждение от подключенных сервисов. Однако рестейкинг сопровождается повышенным риском: если валидатор нарушит условия работы одного из сторонних протоколов, его актив может подвергнуться слэшингу сразу на нескольких уровнях.

Что такое APY в криптовалюте и как рассчитывается вознаграждение за стейкинг

При оценке параметров стейкинга используются два показателя: APR и APY.

APR (годовая процентная ставка) отражает базовую ставку вознаграждения за год без учета реинвестирования. Если ставка APR составляет, например, 5%, то на каждые 100 заблокированных токенов сеть начислит 5 токенов в течение года (при условии неизменности сетевых параметров).

APY (годовая доходность со сложным процентом) учитывает эффект капитализации — регулярного реинвестирования полученных начислений обратно в основной стейк. Когда вознаграждение автоматически добавляется к балансу блокировки, следующая выплата начисляется уже на увеличенную сумму. Из-за эффекта сложного процента итоговое значение APY при частой капитализации всегда выше, чем простой процент APR.

Важное примечание: Номинальные процентные ставки (APR / APY) выражаются в токенах блокчейна, а не в фиатной валюте. Рыночная стоимость криптовалюты подвержена колебаниям, поэтому итоговый результат в долларовом или ином эквиваленте не гарантирован и напрямую зависит от рыночного курса актива.

Преимущества и риски стейкинга криптовалюты

Стейкинг востребован среди держателей цифровых активов благодаря возможности участвовать в обеспечении безопасности сети и получать компенсацию от протокола без покупки майнингового оборудования.

Участие в стейкинге сопряжено с рисками, поскольку на сохранность и вознаграждение влияет ряд технических и рыночных факторов.

Прежде всего, это угрозы кибербезопасности, которые могут привести к потере монет, если они хранятся на криптобирже или в онлайн кошельке. Дабы избежать этого инвесторы используют холодный стейкинг, то есть, хранят монеты на аппаратных устройствах — например, на жестких дисках.

Холодный стейкинг защитит монеты от кибератак, так как аппаратное устройство не подключается интернету. С другой стороны, есть риск потери или повреждения устройства. Это обратная сторона медали холодного стейкинга.

Еще один риск связан со снижением цены монеты, которая хранится в стейке. В период блокировки от монет нельзя избавиться, если вдруг рынок пойдет вбок. Вы рискуете потерять часть основной суммы (на которую начисляются проценты), потому что не сможете вовремя продать монеты, чтобы сократить свои убытки.

И наконец, есть риск, связанный с онлайн доступностью ноды, в которой хранятся монеты. Как правило, блокчейны штрафуют валидатора, если нода не может поддерживать транзакции в сети, а значит, ваш заработок на стейкинге упадет в случае сбоя в работе валидатора.

Как рассчитывается вознаграждение за стейкинг

Итоговый размер компенсации от протокола определяется математической моделью сети и зависит от следующих параметров:

1. Общее число заблокированных токенов в блокчейне (рост общего стейка снижает ставку для отдельного валидатора).

2. Темп инфляционной эмиссии сети (скорость выпуска новых монет за валидацию блока).

3. Объем сетевых комиссий за транзакции (зависит от активности пользователей в блокчейне).

4. Процент бесперебойной работы ноды — Uptime (узлы без сбоев получают максимальную награду).

5. Сервисная комиссия оператора ноды или пула (обычно варьируется от 1% до 10%).

Как выбрать лучшую монету для стейкинга в 2026 году

При выборе криптовалют для стейкинга важен не только процент вознаграждения в блокчейне. Есть и другие факторы, которые нельзя упускать из виду. Например, период блокировки монеты и ее ликвидность.

Токены с низкой капитализацией часто предлагают повышенную процентную ставку, чтобы привлечь залог в сеть. Однако такие активы могут обладать низкой торговой ликвидностью. При малых объемах торгов реализовать полученные монеты на бирже без проскальзывания цены бывает сложно.

Длительный период разблокировки (unbonding period) также увеличивает рыночные риски. В это время монеты уже не приносят вознаграждение, но все еще заморожены для вывода, что ограничивает возможность оперативно закрыть позицию.

При выборе PoS-актива целесообразно анализировать:

Репутацию и капитализацию сети

Ликвидность и суточный объем торгов

Правила разблокировки (unbonding period)

Соотношение ставки и инфляции токена

Характеристики валидаторов

Популярные токены, поддерживаемые для стейкинга

Cardano (ADA)

Algorand (ALGO)

Cosmos (ATOM)

Polkadot (DOT)

Ethereum (ETH)

Injective (INJ)

Kusama (KSM)

NEAR Protocol (NEAR)

Osmosis (OSMO)

Polygon (POL)

Solana (SOL)

Sui (SUI)

Celestia (TIA)

Toncoin (TON)

TRON (TRX)

Tezos (XTZ)

Примечание: Параметры сетей и размеры компенсаций динамичны. Ни один протокол не гарантирует доходность в фиатном выражении, а прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как начать стейкинг криптовалют

Процесс взаимодействия со стейкинг-протоколами обычно состоит из пяти основных этапов:

Этап 1 Изучение спецификации PoS-актива: Ознакомление с технической документацией блокчейна, длительностью периода блокировки и сетевыми комиссиями.

Изучение спецификации PoS-актива: Ознакомление с технической документацией блокчейна, длительностью периода блокировки и сетевыми комиссиями. Этап 2 Подготовка некастодиального кошелька: Установка кошелька, поддерживающего сеть выбранного токена, и перевод на него приобретаемых активов.

Подготовка некастодиального кошелька: Установка кошелька, поддерживающего сеть выбранного токена, и перевод на него приобретаемых активов. Этап 3 Выбор валидатора или пула: Оценка доступных нод по показателям стабильности (uptime), размеру комиссии оператора и общему объему заблокированных средств.

Выбор валидатора или пула: Оценка доступных нод по показателям стабильности (uptime), размеру комиссии оператора и общему объему заблокированных средств. Этап 4 Подтверждение транзакции делегирования: Отправка транзакции через интерфейс кошелька для блокировки токенов в смарт-контракте выбранной ноды.

Подтверждение транзакции делегирования: Отправка транзакции через интерфейс кошелька для блокировки токенов в смарт-контракте выбранной ноды. Этап 5Мониторинг статуса ноды: Периодическая проверка работоспособности валидатора и принятие решений о капитализации или выводе начисленных токенов.

Вывод

Стейкинг криптовалют закрепился в качестве фундаментального элемента инфраструктуры современного блокчейна. Алгоритм Proof-of-Stake позволил распределенным сетям отказаться от энергозатратного майнинга, обеспечивая безопасность за счет экономического залога участников.

Для держателей цифровых активов стейкинг представляет собой механизм непосредственного участия в поддержке работоспособности сетей с получением соразмерной компенсации от протокола. В то же время этот процесс требует соблюдения принципов риск-менеджмента. Рыночная волатильность, временные задержки при разблокировке токенов, вероятность слэшинга за сбои валидаторов и технические риски смарт-контрактов являются неотъемлемой частью работы с PoS-системами.