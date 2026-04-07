Wie sich das Traden von Krypto vs. Aktien unterscheidet

Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen Kryptowährungen und Aktien, etwa hinsichtlich ihrer üblichen Liquidität, der Marktstimmung und externer Einflüsse, wobei sich alle diese Faktoren auf Entscheidungen beim Traden auswirken können. Nachfolgend werden diese Unterschiede näher erläutert, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welcher Markt besser mit Ihren Handelszielen übereinstimmen könnte.

Regulierung

Aktien unterliegen einer strengen Regulierung durch Behörden wie die SEC, die den Anlegerschutz, faire Märkte und die obligatorische Offenlegung von Unternehmen gewährleisten.Kryptowährungen hingegen bewegen sich in einem weitgehend unregulierten Raum, was sich jedoch allmählich ändert. Für CFD-Trader könnte dieser Unterschied hinsichtlich der Regulierung bedeuten, dass beim Handel mit Kryptowährungen zusätzliche Vorsicht erforderlich ist.

Eigentumsstatus

Wenn sie direkt gekauft werden, stellen Aktien einen Teilbesitz an einem Unternehmen dar, wobei ihr Wert an die Performance und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gebunden ist. Dieser innere Wert sorgt dafür, dass Aktien in der Regel weniger spekulativ sind. Wenn sie jedoch als CFDs gehandelt werden, können Sie auf Kursbewegungen spekulieren, ohne die Aktien zu besitzen, wodurch Sie sich ausschließlich auf Marktchancen konzentrieren können.

Dahingegen sind Kryptowährungen digitale Vermögenswerte, die Sie direkt besitzen können. Sie stellen jedoch kein Eigentum an einem Unternehmen oder einem materiellen Vermögenswert dar. Ihr Wert ist von Faktoren wie der Verbreitung der Technologie, der Marktnachfrage und der Anlegerstimmung abhängig.

Volatilität

Kryptowährungen sind dafür bekannt, weitaus volatiler als Aktien zu sein, wobei große Kursschwankungen durch Faktoren wie regulatorische Neuigkeiten, technologische Entwicklungen und die Marktstimmung verursacht werden. Dadurch sind sie für spekulative Trader interessant, aber riskanter für diejenigen, die auf Stabilität abzielen.

Aktien sind hingegen allgemein beständiger, da ihre Kurse an die Performance von Unternehmen und die allgemeinen Wirtschaftstrends gebunden sind. Kryptobezogene Aktien stellen einen Mittelweg dar und sind oft volatiler als traditionelle Aktien. Gleichzeitig sind sie aber weniger volatil als Kryptowährungen und stellen somit eine Alternative für Trader dar, die ein partielles Exposure zu Kryptowährungen anstreben. Doch auch wenn der Aktienhandel allgemein weniger volatil sein kann, bedeutet das nicht, dass dies immer der Fall ist. Wie immer ist die Wertentwicklung der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Liquidität

Aktien Aktien weisen allgemein eine höhere Liquidität auf als die meisten Kryptowährungen. Dies gilt insbesondere für große, etablierte Unternehmen. Diese höhere Liquidität kann es erleichtern, in Trades ein- und auszusteigen, ohne dass der Kurs des Vermögenswerts wesentlich beeinflusst wird, was bedeutet, dass Slippage minimiert werden kann.

Kryptowährungen können sich hinsichtlich ihrer Liquidität stark unterscheiden. Große Coins wie Bitcoin und Ethereum sind relativ liquide, wohingegen weniger bekannte Altcoins wie BONK oder SUI eventuell nicht so einfach ohne größere Kursauswirkungen zu traden sind. Für Trader von Derivaten lohnt es sich, diesen Unterschied in der Liquidität zu berücksichtigen, da er einen Einfluss darauf haben kann, ob sie zu den gewünschten Kursen traden und Risiken effektiv steuern können.

Marktstimmung und externer Einfluss

Kryptowährungen sind äußerst empfindlich hinsichtlich stimmungsbezogener Ereignisse wie Social-Media-Trends, Aussagen von Influencern und wichtiger Nachrichten, was zu erheblichen Kursschwankungen führen kann.

Aktien werden zwar auch durch die Stimmung beeinflusst, stehen aber deutlicher unter dem Einfluss von fundamentalen Unternehmensdaten, Wirtschaftsdaten und regulatorischen Neuerungen. Wenn Trader Kryptowährungen und Aktien vergleichen, zeigt sich, dass letztere oft berechenbarer auf externe Faktoren reagieren. Kryptowährungen sind hingegen anfälliger für Volatilität, die von der Stimmung abhängig ist.