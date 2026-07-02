Handeln Vodafone Group PLC - ADR - VOD

Über Vodafone Group Plc (ADR)

Vodafone Group Plc ist ein Telekommunikationsunternehmen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in zwei geografische Regionen unterteilt: Europa und Afrika, Naher Osten und Asien-Pazifik (AMAP). Zu den Segmenten gehören Europa und AMAP.

Das Segment Europa umfasst geografische Regionen wie Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und Sonstiges Europa. Das übrige Europa umfasst unter anderem die Niederlande, Portugal, Griechenland, Ungarn und Rumänien.

Das AMAP-Segment umfasst unter anderem Indien, Südafrika, Tansania, Mosambik, Lesotho, Afrika, Türkei, Australien, Ägypten, Ghana, Kenia und andere.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Telefonie, Nachrichten und Daten über Mobil- und Festnetze.

Der aktuelle realtimekurs der Vodafone Group PLC - ADR Aktie beträgt 13.21 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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