Handeln Viant Technology Inc. - DSP CFD

Über Viant Technology Inc.

Viant Technology Inc. ist ein Unternehmen für Werbesoftware. Seine Software ermöglicht den programmatischen Einkauf von Werbung, d. h. die Elektronisierung des Werbeeinkaufsprozesses.

Seine Demand Side Platform (DSP), Adelphic, ist eine Unternehmenssoftwareplattform, die von Vermarktern und ihren Werbeagenturen genutzt wird, um die Planung, den Kauf und die Messung ihrer Werbung über verschiedene Kanäle zu zentralisieren.

Mithilfe der Technologie von Adelphic kann ein Vermarkter Werbung für Desktop, Mobile, Connected TV, lineares Fernsehen, In-Game-Audio-Streaming und digitale Werbetafeln kaufen.

Die Plattform bietet eine Reihe von Prognosen, Berichten und integrierten Automatismen, die den Kunden Einblicke in das verfügbare Inventar auf der Grundlage der gewünschten Zielgruppe geben.

Die Plattform unterstützt eine Reihe von Transaktionstypen, darunter Echtzeitgebote, private Marktplätze und programmatische Garantien, die es den Kunden ermöglichen, Werbeinventar direkt von Publishern und privaten Marktplätzen zu beziehen und zu integrieren.

Der aktuelle realtimekurs der Viant Technology Inc. Aktie beträgt 9.94 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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