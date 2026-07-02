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Über Ventas, Inc.

VENTAS, INC. ist ein Gesundheitswesen-Immobilien-Investmentfonds mit seinen Grundstücken überall in den USA, Kanada und Großbritannien. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Triple-Net Pachtgrundstücke, Seniorenimmobilien und MOB-Betriebe.

In seinem Segment Triple-Net Pachtgrundstücke erwirbt und besitzt das Unternehmen Seniorenimmobilien und Grundstücke für medizinische Einrichtungen in den USA und Großbritannien.

Durch sein Segment Seniorenimmobilien investiert das Unternehmen in Seniorenwohngemeinschaften in den USA und Kanada, und beschäftigt unabhängige Betreiber, um die etwa 304 seiner Seniorenwohngemeinschaften zu verwalten.

Es besitzt etwa 1.300 Grundstücke, einschließlich Grundstücke, die zur Veräußerung klassifiziert sind; MOBs; qualifizierte Pflegeeinrichtungen; Spezialkliniken und allgemeine Akutkrankenhäuser.

Es vermietet ca. 575 Grundstücke an verschiedene Unternehmen im medizinischen Bereich unter Triple-Net oder Absolute-Net-Pachtverträgen.

Der aktuelle realtimekurs der Ventas, Inc. Aktie beträgt 91.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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