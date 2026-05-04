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Handeln Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU CFD

80.93+0.19%
The chart shows the VEU stock price data over the last 1 day, with a current price of 80.93, a high of 80.83, and a low of 80.68.
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Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
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Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread0.13
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.021596 %
(-$1.08)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

-0.02160%
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Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.000626 %
(-$0.03)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

-0.00063%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseUnited States of America
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs80.76
Eröffnungskurs80.68
1-Jahres-Änderung27.28%
Tagesspanne80.68 - 80.83

Handeln Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU CFD

Über Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

Die Anlage zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines Benchmark-Index nachzubilden, der die Anlagerendite von Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern außerhalb der Vereinigten Staaten misst. Der Berater versucht, den Zielindex nachzubilden, indem er sein gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, wobei er jede Aktie in ungefähr demselben Verhältnis hält wie ihre Gewichtung im Index. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein breit gefächertes Engagement an den Aktienmärkten außerhalb der USA, einschließlich der entwickelten Märkte und der Schwellenländer. Außerdem besteht VEU in erster Linie aus Large-Cap-Aktien; ein ergänzendes Engagement über VSS führt zu einem ausgewogeneren Portfolio, das auch kleinere Unternehmen mit potenziell größeren Kapitalwertsteigerungsmöglichkeiten enthält.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 80.82 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Qudian Inc., Gibraltar Industries, Senseonics Holdings, Inc., Semler Scientific, Inc., Azure Power Global Limited und FirstGroup PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • ISIN:US9220427754

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Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

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2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

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