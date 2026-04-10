Handeln Valuetronics - BN2sg CFD
Über Valuetronics Holdings Limited
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED ist eine Investmentholdinggesellschaft. Die Gesellschaft ist ein Anbieter von Elektronikfertigungsdiensten. Das Unternehmen ist in diesen zwei Geschäftsfeldern tätig: Consumer Electronics und Industrial and Commercial Electronics. Das CE-Segment bietet Verbraucherelektronik-Produkte. Der ICE-Segment bietet Elektronik-Produkte für Industrie und Gewerbe. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Produkten für seine ICE-Kunden, darunter Telekommunikationsprodukte für die kommerzielle Anwendung, hochpräzise Global Positioning System Produkte, Temperaturmessgeräte und Transaktions-Drucker. Es hat eine Reihe von segmentübergreifenden Produkten konzipiert und mit entwickelt, wie etwa Telefonprodukte zur Anrufer-Identifikation, schnurlose Telefone für den Wohnbereich und drahtlose analoge und digitale Audio-Babyphone. Zu den Dienstleistungen gehören Design-Dienstleistungen und Produktions-Dienstleistungen.
Der aktuelle realtimekurs der Valuetronics Aktie beträgt 0.954 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Activision Blizzard Inc, Sysco, Progyny, Inc., Ocugen, Inc., Phoenix Group Holdings und Comstock. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A0MM71
- ISIN:BMG9316Y1084