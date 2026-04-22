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Handeln United Parcel Service - UPS CFD

105.59-0.57%
The chart shows the UPS stock price data over the last 1 day, with a current price of 105.59, a high of 106.26, and a low of 105.27.
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Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
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Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread0.2
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Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

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Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.00071 %
(-$0.04)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

-0.00071%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseUnited States of America
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs105.9
Eröffnungskurs106.26
1-Jahres-Änderung10.47%
Tagesspanne105.27 - 106.26

Handeln United Parcel Service - UPS CFD

Über United Parcel Service, Inc.

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustelldienst. Das Unternehmen ist ein Anbieter von globalen Lieferketten-Verwaltungslösungen. Es liefert jeden Werktag Pakete in über 220 Ländern und Territorien. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: US-Inland-Paket, Internationales Paket und Lieferkette & Fracht. Das Unternehmen bietet ein Spektrum an inländischen, garantierten Boden- und Luftpakettransportdienstleistungen in den USA an. Das Segment Internationales Paket des Unternehmens umfasst den Kleinsendungsbetrieb in Europa, Asien, Kanada und Lateinamerika, dem indischen Subkontinent, dem Nahen Osten und Afrika. UPS bietet eine Auswahl an internationalen Versandoptionen mit garantierten Zustelltagen oder -uhrzeiten. Das Segment Lieferkette & Fracht besteht aus Speditions- und Logistikdienstleistungen des Unternehmens, Lkw-Frachtvermittlung, UPS Freight und seinen finanziellen Angebote durch UPS Capital. UPS bietet ein Sortiment von garantierten und nicht garantierten weltweiten Luftfrachtdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der United Parcel Service Aktie beträgt 105.3 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Wickes Group plc, MicroSectors FANG Index 2X Lev, Alaska Air Group, Auscrete Corporation, Soligenix, Inc. und Malvern. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:929198
  • ISIN:US9113121068

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
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T***

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2025-06-02
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2025-03-02
C***********

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2025-04-09
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Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
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2025-06-27
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