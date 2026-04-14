Handeln Under Armour Inc - UA CFD

Über Under Armour Inc

UNDER ARMOUR, INC. ist in Marketing und Vertrieb von Markensportbekleidung, Schuhen und Accessoires für Herren, Damen und Jugend tätig. Die Unternehmenssegmente umfassen Nordamerika, bestehend aus den Vereinigten Staaten und Kanada; Europa, dem Nahen Osten und Afrika; Asien-Pazifik; Lateinamerika und Connected Fitness.

Seine Kleidung wird in verschiedenen Stilrichtungen angeboten. Die Passform verbessert Komfort und Mobilität, Körpertemperaturregulierung und Leistungssteigerung unabhängig von den Witterungsbedingungen. Zu seinem Schuhangebot gehören Football-, Baseball-, Lacrosse-, Softball- und Fußballstollenschuhe, Lauf- und Outdoor-Schuhe.

Zum Zubehör gehört vor allem der Verkauf von Mützen, Taschen und Handschuhen. Zum Zubehör gehören auch die Technologien HEATGEAR und COLDGEAR. Es bietet digitale Fitness-Plattform Lizenzen und Abonnements, zusammen mit digitaler Werbung durch seine Anwendungen MapMyFitness, MyFitnessPal, Endomondo und UA Record.

Der aktuelle realtimekurs der Under Armour Inc Aktie beträgt 6.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Swire Properties Limited, DermTech, Inc., Vastned Retail N.V., Nikon Corporation, Remitly Global, Inc. und Zentalis Pharmaceuticals. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.