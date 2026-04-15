Handeln Trinity Industries Inc - TRN CFD
Über Trinity Industries Inc
Trinity Industries, Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, dem eine Reihe von Firmen, die Produkte und Dienstleistungen in den Sektoren Energie, Transport, Chemikalien und Bau liefern, gehören. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Waggons und Waggonteile; Teile und Komponenten aus Stahl; Leasing, Verwaltung und Wartung von Waggons; Straßenbauprodukte; Zuschlagstoffe; Binnenschiffe; strukturelle Windturmbauten; Stahlbauwerke für Versorgungsunternehmen; Lager- und Transport-Container sowie Spundbohlen und Verbauprodukte. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören die Rail Group, Railcar Leasing und Management Services Group, Construction Products Group, Energy Equipment Group, Inland Barge Group und Alle sonstigen Gruppen. Die Rail Group ist ein Hersteller von Fracht- und Tankwaggons in Nordamerika, die für den Transport einer Reihe von Flüssigkeiten, Gasen und trockener Ladung durch Trinity Rail Group eingesetzt werden. Die Railcar Leasing und Management Services Group des Unternehmens bietet Eisenbahnindustrie-Dienstleistungen in Nordamerika an.
Der aktuelle realtimekurs der Trinity Industries Inc Aktie beträgt 33.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:856427
- ISIN:US8965221091