Handeln Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD

Über Tokyo Electric Power Company Holding Inc

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Stromgeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Holdings befasst sich mit der Managementunterstützung und der Erbringung gemeinsamer Dienstleistungen für Kerngeschäftsgesellschaften sowie dem Verkauf von Strom aus Wasserkraft und Kernenergie. Das Segment Kraftstoffe & Energie befasst sich mit dem Verkauf von Strom aus thermischer Energie und der Brennstoffbeschaffung, der Entwicklung der thermischen Energie sowie der Investition in das Kraftstoffgeschäft. Das Segment Stromnetz befasst sich mit der Stromversorgung durch Übertragung, Umwandlung und Verteilung, dem Bau und der Wartung von Übertragungs-, Verteilungs- und Kommunikationseinrichtungen sowie der Untersuchung, dem Erwerb und der Wartung von Grundstücken und Gebäuden mit Geräten. Das Segment Energiepartner bietet Gesamtlösungen und Dienstleistungen gemäß den Kundenanforderungen und stellt die Stromversorgung sicher.

Der aktuelle realtimekurs der Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Aktie beträgt 649.6 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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