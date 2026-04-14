Handeln Tobu Railway Co., Ltd. - 9001 CFD

Über Tobu Railway Co Ltd

TOBU RAILWAY CO., LTD. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Eisenbahngeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsfeldern tätig.

Das Segment Transportation ist in den Bereichen Bahn, Bus und Taxi tätig.

Das Segment Freizeit ist im Reisegeschäft sowie im Betrieb von Freizeitparks, Hotels und Restaurants, im Himmelsbaumgeschäft tätig.

Das Segment Immobilien ist im Wesentlichen in den Bereichen Immobilienleasing und Teilbereichsvertrieb tätig.

Das Segment Vertrieb ist am Betrieb von Warenhäusern beteiligt.

Das Segment Sonstige ist in den Bereichen Bauarbeiten, Elektroarbeiten und sonstige Geschäfte tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Tobu Railway Co., Ltd. Aktie beträgt 2922.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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